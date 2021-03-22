Як навчитися жартувати: ТОП-5 порад від учасника Improv Live Show

Один з імпровізаторів Нового каналу поділився своїми секретами створення жартів

Уже 23 березня в ефірі стартує другий сезон Improv Live Show. У цьому шоу ведучий Олександр Педан, чотири імпровізатори – Костя Трембовецький, Рома Міщеряков, Валик Міхієнко та Вова Шумко – разом із зірковими гостями веселять глядачів своїми жартами. За час першого сезону склалося враження, що наші імпровізатори навіть не напружуються, а жарти самі «вилітають» з них. Та насправді, як і в будь-якій справі, жартувати можна навчитися. Тому Рома Міщеряков дав ТОП-5 порад, як впустити гумор у своє життя.

Використовуйте асоціації

Учіться знаходити спільне між різнорідними явищами. Уміння проводити аналогії вам допоможе. Тренувати цю навичку можна по дорозі на роботу. Наприклад, запитайте в себе, чим машина схожа на птаха. І те, і те ластівка? Початок покладено. Згодом у вас почнуть з’являтися дедалі складніші асоціації.

Розширюйте кругозір

Розвитку почуття гумору сприяє висока ерудиція – читайте книги, спілкуйтеся з розумними людьми, поповнюйте словниковий запас.

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Смішне всюди

Це правда, озирніться. Поступово вчіться помічати веселе в повсякденному, сміятися над собою і обставинами. Купіть блокнот і записуйте в нього свої спостереження та ідеї.

Зрозумійте гумор

Дивіться виступи популярних коміків і комедійні серіали. Проаналізуйте улюблені жарти. Раджу прочитати книгу Джуді Картер «Біблія гумору». Краще зрозумієте структуру жартів, опануєте популярні прийоми.

Припиніть боятися

Гумору, як і будь-якому ремеслу, потрібна практика. Можете подивитися ранні виступи ваших улюблених коміків. Вони не завжди були такими неймовірними. У вас все вийде.

Не пропусти прем’єру другого сезону Improv Live Show вже цього вівторка о 20:00 на Новому каналі