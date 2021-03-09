Олександра Педана врятувала менеджерка ювелірного магазину

Сюрприз на 8 Березня міг перетворитися на анекдот

Свято весни та жінок минуло, а зірки продовжують ділитися цікавими спогадами. Кумедну історію про подарунок дружині на 8 Березня розповів ведучий другого сезону Improv Live Show та учасник «Де логіка?» (Новий канал) Олександр Педан. Він згадав, як його врятувала консультантка у ювелірному магазині за хвилину до скоєння найбільш нелогічної покупки в його житті.

– Якось я поїхав купувати подарунок дружині на 8 Березня, – розповідає Олександр Педан. – Мені дуже сподобався один браслет, тож вирішив взяти його своїй Інні. Коли дійшло до оплати покупки, то мене зупинила дівчинка-менеджер і сказала: «Вибачте, але ви вже купували такий вашій дружині рік тому на 8 Березня». Уявіть, який анекдот. Я був дуже вдячний тоді, що в неї така хороша пам’ять, на відміну від моєї «дівочої».

«Одним з обов’язкових пунктів було з’їсти морозиво»: Женя Кот поділився ексклюзивною подробицею і архівним фото зі свого екзотичного весілля

«Мені допомагав літературний редактор»: Анна Різатдінова – про тонкощі написання автобіографії «Мій роман зі спортом»

Взагалі логіка в Олександра Педана працює на вищому рівні. До речі, не лише в нього, а й ще у багатьох зірок українського шоу-бізнесу. Не вірите? А побачте самі. Вже сьогодні, 9 березня, о 19:00 дивіться прем’єру інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» на Новому каналі.

– Мені здається, що останнім часом на телебаченні не вистачає розвиваючих шоу, – каже телеведучий. – Ми живемо в час, коли все розважає, але потрібно ж десь черпати інформацію. А цей проект просто ідеальний, бо поєднує у собі всі компоненти. Вважаю, що його мають дивитися і діти, щоб навчитись чогось нового, і дорослі, тому що круто потренувати біля екрану своє логічне мислення.

Чекайте відразу два випуски! Спочатку співачка Злата Огнєвіч та акторка Ксенія Мішина позмагаються з актором Тарасом Цимбалюком та гумористом-сценаристом Олександром Еллертом. А о 20:00 відбудеться справжня битва титанів: співачки Оля Полякова та ведуча Маша Єфросініна – проти телеведучих Олександра Педана та Юрія Горбунова.