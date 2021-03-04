5 фільмів про сильних жінок від Кості Трембовецького

Тримайте добірку кіно до Міжнародного жіночого дня

Століттями жінки надихають чоловіків на подвиги, але частенько і самі готові пожертвувати собою. Маючи тендітну статуру, мають сталевий характер. Не опускають руки, борються до кінця і не здаються, не дивлячись ні на що. Саме про таких жінок розповідають стрічки, які радить учасник Improv Live Show (Новий канал) Костянтин Трембовецький. Затятий кіноман багато років працював сценаристом на ТБ і, здається, знає про кіно усе. Так що ж подивитися до 8 березня?

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«Маленька міс Щастя»

Максимально дисфункціональна родина об’єднується для того, щоб встигнути привезти доньку на фінал конкурсу краси через усю Америку на своєму фургончику. Маленька Олівія – це прекрасний приклад непохитної впевненості у собі та своїх цілях. Вона пухкенька, незграбна дівчинка в окулярах, і вона прекрасна. Навіть якщо хтось так не вважає, їй все рівно – бо вона знає, що неповторна. Це класний посил фільму, і він там не один. Все подається, дуже смішно навіть у драматичних сценах. Один з моїх найулюбленіших фільмів, та й одна з найкращих комедій в принципі (не часто комедії номінують на «Оскар» за кращий сценарій).

«Тельма і Луїза»

Двох подруг не влаштовує рутинне та стереотипне життя домогосподарок з пригороду. Одного прекрасного дня келих їхнього терпіння переповнюється. Вони вирішують залишити містечко, яке їм остогидло, і покинути чоловіків, які за роки шлюбу стали нестерпними. На жаль, по дорозі їм доведеться скоїти низку злочинів. Зокрема і вбивство. Їх оголошують у федеральний розшук, і подружкам залишається тільки одне — будь-що дістатися Мексики.

Хрестоматійний приклад фільмів про сильних жінок. Кажеш «сильні жінки» – маєш на увазі Тельму та Луїзу. Якщо є жанр «броменс», то цей фільм – найкращий «сістренс» з історією справжньої жіночої дружби.

«Невидима сторона»

Реальна історія Майкла Охера – безпритульного хлопчика, який за допомогою турботливої жінки та її родини став професійним американським футболістом та першим вибором драфту НФЛ.

Дуже життєствердна історія про те, на що здатні любов та доброта. Здається, що це такі прості істини, але іноді треба про це нагадувати. Образ сильної жінки у Сандри Балок вийшов настільки крутим, що вона отримала за нього «Оскар».

«Підміна»

Головна героїня викликає поліцію, щоб ініціювати пошуки її загубленої дитини. Через деякий час дитину, що відповідає опису, знайдено. Поліція радо звітує про це ЗМІ. Однак жінка наполягає, що це не її син. Мати звертається по допомогу, але натомість опиняється у притулку для душевнохворих.

Для мене Анджеліна Джолі – яскравий приклад упередженого ставлення до красивих жінок. Адже згадуючи про неї, усі думають про зовнішність, і мало хто знає про її неймовірний талант. Тому всім раджу подивитися цей фільм, бо перфоманс Джолі виверне вас навиворіт.

«Помста»

Молода американка Дженіфер проводить вихідні з одруженим французьким бойфрендом у відокремленому комфортабельному будинку з басейном. Раптом завчасно туди приїжджають двоє його друзів, з якими він домовився пополювати у вихідні. Коли в будинку наростає напруга, ситуація різко і жорстоко загострюється, завершившись шокуючим актом вбивства Дженіфер. На жаль для своїх нападників, вона виживає і незабаром починає невпинні пошуки кривавої помсти.

Трилери про зґвалтування були достатньо популярними у 70-ті, і зазвичай ці фільми знімали чоловіки. У 2017 паризька режисерка Коралі Фаргет максимально стильно відродила цей жанр, обійшовши усі штампи і додавши в нього жіночий погляд. Хто сказав, що брутальність – це лише про чоловіків? Після цього фільму вона стане для вас синонімом жіночності.

А подивитися, як Костя жартує зі сцени разом із сильними жінками-гостями Improv Live Show, можна буде з 23 березня о 20:00 на Новому каналі