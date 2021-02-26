Особистий ТОП-5 фільмів лютого від учасника Improv live Show Кості Трембовецького

Зірка Нового каналу поділився добіркою кіно, яке найбільше вразило його цього місяця

Думаєш, що ти справжній кіноман, бо дивишся фільми щовихідні? Не хочемо тебе засмучувати, але справжній кіноман – це учасник Improv live Show Костя Трембовецький. Адже хлопець настільки любить кінематограф, що дивиться нові фільми щодня! А тому саме він відповідає за щотижневу рубрику «Кінотоп від сценариста» на Новому каналі. Цієї п’ятниці колишній сценарист, а нині зірка Improv live Show (Новий канал) Костя Трембовецький склав свій особистий ТОП-5 фільмів, які подивився у лютому 2021-го і радить переглянути тобі!

«Звук металу»

Життя барабанщика різко змінюється, коли він починає втрачати слух. Цей фільм варто подивитися, хоча б за крутий саунд-дизайн, який дозволяє глядачу відчути себе на місті людини, яка втратила слух. Але, окрім цього, цікава і сама історія, і магнетично прекрасна гра Різа Ахмеда, якого я обожнюю після серіалу «Одного разу вночі» (якщо не бачили, біжіть дивитися). І дуже круте відчуття того, як за один день життя може кардинально змінитися. Один із найкращих фільмів року.

«Перспективна дівчина»

Молода жінка займається тим, що кожного тижня приходить у нічний клуб, прикидається п’яною і жорстоко карає тих хлопців, хто наважиться скористатися її слабкістю. Тут є і де посміятися, і де подумати, і де злякатися, і де посумувати. Кожного разу, коли ви думаєте, що знаєте, що буде далі, сюжет робить несподіваний оберт на 180 градусів. Нарешті хтось зробив фільм на таку дійсно важливу тему, але без насуплених брів, а у легкій і розважальній формі.

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«Тінь у хмарах»

Пілотеса під час другої світової війни має провезти секретний пакунок на борту військового літака. У цьому описі ніщо не віщує того, наскільки дивним буде це кіно. Фільм про материнську силу, в якому Хлої Грейс Морец доведеться одночасно протистояти мізогінії екіпажу літака, відстрілюватися від японських літаків і битися… З ГРЕМЛІНАМИ!!! Це справжнє guilty pleasure. Фільм категорії Б, який пишається цим і максимально цим насолоджується. Смієшся від зухвалості творців такої дичини і в той самий момент сидиш нереально напружений від переживань, бо ти цілком у цій дичині.

«Вовча варта»

Ірландія. XVI століття. Донька мисливця на вовків випадково знайомиться з дівчинкою, яка кожної ночі перетворюється на вовчицю. Прекрасний мультфільм від Тома Мура, якого впевнено можна назвати ірландським Хаяо Міядзакі. Можна було б дивитися лише за неймовірний віжуал, а тут ще й цікава, трепетна та філософська історія. Ірландська казка, від якої ви відчуєте себе наче у теплих обіймах.

«Дік Джонсон помер»

Документалістка Кірстен Джонстон зняла купу комічних сцен, у яких її батько помирає у найвинахідливіші способи, щоб допомогти їм обом впоратися з неминучим. Найкращий документальний фільм, який я бачив в житті. Справжній шедевр про втрату близьких, а також про магію кіно, яке може робити людей безсмертними.

Не пропусти прем’єру другого сезону Improv live Show 23 березня о 20:00 на Новому каналі!

Автор: Костя Трембовецький