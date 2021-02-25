Олександр Педан – про учасників Improv Live Show

Зірка Нового каналу розповів про сильні сторони імпровізаторів гумористичного проекту

Ведучий Improv Live Show Олександр Педан – новенький у досвідченій компанії майстрів жанру імпровізації Вови Шумка, Кості Трембовецького, Валіка Міхієнка та Роми Міщерякова. Але саме він знає цих хлопців найкраще, коли йдеться про імпровізацію та гумор. За 18 відзнятих програм та години репетицій Саша встиг викупити фішки гумористів, як ніхто інший.

– Кожен з хлопців унікальний, і порівнювати їх не можна. Це як порівнювати шоколад і грушу. І то, і то смачне, як на мене, але зовсім різне. У кожному з них закладена бомба, – поділився Саша Педан.

«Казка», «Офіціант», «Швидкі побачення», «Живий реквізит»: Про що будуть нові імпровізації в Improv Live Show

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Яких же імпровізаторів побачать глядачі у другому сезоні Improv Live Show (Новий канал), розповідає його ведучий Олександр Педан.

Вова Шумко – «Вибухова суміш»

– У Вови є дуже потужна зброя – вона чи в енергетиці, чи в зовнішності. Але коли я його бачу, то вже усміхаюся. Свою природну харизму він вміє «добивати» геніальною імпровізацією, швидкістю думки, миттєвим жартом. Це просто вибухова суміш! Наприклад, якщо в імпровізації «Розсміши коміка» я сідаю на стілець, то розумію, що шансів не розсміятися – нуль.

Костя Трембовецький – «Молода зовнішність і стара душа»

– Молода зовнішність і глибина пізнань, хобі, зацікавленостей та життєва мудрість Кості вражають. Він просто експерт у сфері кіно. А за освітою, якщо я не помиляюся, Костя – культурознавець. Він сильний імпровізатор, а здобуті знання – його козир у рукаві. Він дуже влучно його використовує. Коли тебе треба добити, Костя може ошарашити повнотою своїх знань в історії людства або культурі ХVІІІ століття.

Валік Міхієнко – «Пацанчик з інтелектом»

– Валік прикольний тим, що часом в образі він здається жорсткуватим хлопцем з району. Попри те, у нього дуже інтелектуальний гумор. Валік – емпат, який дуже тонко відчуває настрій людей. Він не показує цього, але вдало користується цим. Все працює в комплексі. Ти думаєш, що він пацанчик, а він тебе добиває інтелектуально, коли ти не очікуєш. Валік сильний у «Живому реквізити», бо вміє гарно тролити і стібати людей.

Рома Міщеряков – «Енергетичний інтелігент»

– Ромчик має дуже інтелігентний образ, бо він і сам такий у житті. Але у якийсь момент може вибухнути енергетично, що дуже дивує. Ти думаєш, що Рома має бути спокійним інтелігентом, але це згусток енергії. Мені подобається його аристократична подача гумору. Рома, якби хотів, міг бути ведучим цього шоу. Тому підтвердження – його роль в імпровізації «Ток-шоу», з якою більше ніхто б не впорався.

Не пропусти другий сезон Improv Live Show з Олександром Педаном з 23 березня о 20:00 на Новому каналі