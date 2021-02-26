Як стати популярним блогером: поради Олександра Педана

Яку соцмережу легше розкрутити, і до чого слід бути готовим на початку?

Окрім того, що Олександр Педан – ведучий Improv Live Show та «Екси» (Новий канал), він ще популярний блогер. Сумарно кількість підписників в його Instagram, TikTok та YouTube перевалює за 1 мільйон 300 тисяч. Новий канал дізнався у ведучого, як стати популярним блогером, та які підводні камені чекають у блогосфері.

Фотки чи відео

На Instagram-сторінку ведучого Improv Live Show підписано 637 тисяч людей. Педан щодня публікує сторіз, а його пости набирають десятки тисяч лайків. На YouTube ведучого підписано 279 тисяч людей. Відео там він публікує рідше, але вони за кілька тижнів набирають сотні тисяч переглядів. А от яку соцмережу легше й дешевше просувати?

– Однозначно, Instagram, – розповідає Педан. – Аби зробити відео на YouTube, треба витратитися. Ролики на селфі-камеру вже не проходять. Хоча відомі блогери починали саме з них. Глядач хоче дивитися якісне відео. Тому ти одразу мусиш витратитися на зйомку, на монтаж. Дешевше, якщо вмієш це робити сам. Але потрібно мати хорошу камеру і потужний комп’ютер. Якщо за рік регулярної роботи на YouTube здобудеш перші 100 тисяч підписників – респект. Бо зараз там дедалі важче. Коли я заходив туди, в мене був бонус – робота на телебаченні, і спочатку глядачі просто приходили подивитися, як я облажаюся (сміється).

Та й з Instagram не все райдужно

– З технічного боку Instagram простіший і дешевший, бо вам можна робити фотки й короткі відео, – ділиться ведучий Нового каналу. – Його легше просувати, і він легше монетизується. Там більше реклами. Але соцмережа постійно змінює алгоритми, і блогери намагаються їх обманути гівевеями. Та це окрема тема.

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Кілька сот за відео

Крім того, що потрібно вкластися у створення якісного контенту, на початку він може не окупитися.

– Монетизація за відео на YouTube, яке має мільйонний перегляд, – кількасот доларів. Приблизно 200 чи 300, – зізнається Педан. – Але щоб зняти таке відео, треба витратитися. YouTube вимагає, щоб ти виставляв відео один раз на тиждень. Аби його окупити, в ідеалі варто мати одну рекламну інтеграцію в ролику. Реклама на YouTube більш іміджева. Туди заходять крупні бренди, які не бояться витрачатися на просування.

Цок, цок, я йду в ТікТок

Якщо ви хочете знімати відео, але поки що не готові витрачати великі кошти, можливо, варто придивитися до TikTok? Соцмережа набуває шаленої популярності, і підписників ще можна набрати органічно.

– Коли мені запропонували піти у цю соцмережу, чесно сказав, що застарий. Але ж моя донька – ні, – усміхається ведучий. – Тоді ми зробили Лєру господинею сторінки. Наші відео вийшли органічними. А ще завдяки цій соцмережі проводжу багато часу з 15-річною донькою. На відміну від YouTube, де на ролик треба витратити багато часу і ресурсів, для ТікТок ми можемо зняти п’ять відео за дві, три години. І цього контенту вистачить на два тижні.

Але навіщо стільки ресурсів вкладати у, здавалося б, фанові соцмережі?

– Пізніше, коли з’являється аудиторія, яка тобі довіряє, їй можна давати соціалку, показувати щось цікаве, корисне та чогось навчати, – резюмує Педан.

До речі, побачити Сашу Педана можна не лише у соцмережах. А ще з 23 березня о 20:00 в Improv Live Show на Новому каналі.