Леся Нікітюк зізналася, кому належить її серце: «Пішла б на побачення»

Ведуча Нового каналу розповіла про невдалі зустрічі

У другому сезоні Improv Live Show автори придумали багато нових імпровізацій. Одна з них – «Швидкі побачення». Імпровізатори запрошують зірку на романтичну зустріч. Поки вона сидить у навушниках, комікам придумують ролі, які має вгадати відома красуня. Лесю Нікітюк теж запросили на побачення. А після комічного скетчу Новий канал дізнався в неї, з ким з імпровізаторів вона зустрілась би на каву поза сценою.

– Моє серце належить Кості Трембовецькому. З ним би пішла на побачення. До речі, ми вже ходили, – сміється Леся Нікітюк. – Жартую. Ця історія про побачення з Костею пішла ще з «Хто зверху?» Навіть є хештег #КостяіЛеся.

Костя Трембовецький – холостяк, і цілком міг би стати кавалером зіркової красуні.

– Мене може підкорити дівчина, яка буде розумніша за мене, – ділиться імпровізатор. – Бо розум – це найсексуальніше, що є в людях. 80 відсотків стосунків людей – це розмови. І як же круто, коли в них ти дізнаєшся щось нове, бачиш інший хід думок, і сам від того стаєш кращим.

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Чим Леся Нікітюк не дама серця Трембовецькому? А, може, це не вигадана історія про побачення?

– Насправді, ми просто спілкуємося, – зізнається Леді Ле.

Також участь в Improv Live Show занурила ведучу Нового каналу у спогади.

– Чи були в мене невдалі побачення? Не було. Були невдалі стосунки, – усміхається вона.

Побачити, в яких ролях хлопці запросять Леді Ле на «каву», можна буде з 23 березня о 20:00 в Improv Live Show на Новому каналі.