Про що будуть нові імпровізації в Improv Live Show

Актори гумористичного шоу, яке показує Новий канал, розповіли, що чекатиме глядачів в новому сезону

Імпровізація лише виглядає легко, та насправді вона вважається одним з найважчих жанрів у гуморі. Саме тому за неї беруться лише справжні професіонали. такі як Вова Шумко, Валік Міхієнко, Рома Міщеряков та Костя Трембовецький з Improv Live Show. Саме ця неймовірна четвірка на чолі з ведучим Олександром Педаном буде дивувати усіх новими імпровізаціями з 23 березня на Новому каналі. А які це будуть імпровізації, краще розкажуть самі їх виконавці.

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«Живий реквізит»

– Ця імпровізація цікава тим, що тут беруть участь безпосередньо зірки, і ми знущаємося з них максимально. Адже тут вони виступають у ролі чого і кого завгодно. Тобто, якщо я сказав Кошовому, що він півень, то він в цю ж секунду має ним стати. Якщо я сказав Даші Астаф’євій, що вона каное, то вона на нього перетворюється, а я на ній пливу. Зірки стають стільчиками, на яких ми сидимо, ліжками, на яких ми лежимо, віконцями, у які ми виглядаємо, і рушниками, якими ми витираємося. Думаю, що ця імпровізація зайде глядачам, бо так над зірками ще ніхто не знущався, – розповів Вова Шумко.

«Казка»

– Суть імпровізації у тому, що зірки обирають будь-яку знайому усім казку, а імпровізаторам дають різні жанри, у яких вони повинні цю казку розповідати. Також один з гостей стає модератором цієї казки і у будь-який момент перемикає з жанру на жанр. З комедії на жах, з трагедії на трилер. Смішно виходить, бо треба швидко підлаштуватися під розповідь у своєму жанрі та тримати його до кінця, – пояснив Валік Міхієнко.

«Офіціант»

– У цій імпровізації беруть участь усі імпровізатори та одна запрошена зірка. Завдання зірки – грати роль незадоволеного клієнта ресторану, який постійно повторює одну й ту ж фразу «Офіціанте, у мене в супі…» Це може бути все що завгодно – від абстрактних понять (розчарування) до реальних предметів (колонка). Наше з хлопцями завдання – підходити до незадоволеного клієнта та якось обжартовувати цю ситуацію та виправдовувати, чому цей предмет там. Це одна з найскладніших імпровізацій, бо тут у тебе є всього одна спроба, і треба вдало продумати текстовий жарт, – пояснив Рома Міщеряков.

«Швидкі побачення»

– Саша Педан роздає усім імпровізатором якісь певні особливості та характеристики, щоб створити унікального персонажа. І такі ось персонажі приходять до запрошеної зірки на швидкі побачення. Кожен з хлопців розповідає про себе, а завдання зірки – вгадати, яку особливість загадав Сашка. Треба розуміти, що це не якісь прості особливості типу пожежник чи Потап. Те, що вигадує ведучий, неможливо розгадати за один крок. Це щось типу джинсовий король або найкращий випускник школи Влада Ями. Смішно спостерігати, коли увесь зал сміється, а зіркові дівчата на побаченнях нічого не викупають, – розповів Костя Трембовецький.

Не пропусти прем’єру другого сезону Improv Live Show з Олександром Педаном 23 березня о 20:00 на Новому каналі