Влад Яма, Тетяна Песик та Ірина Сопонару – про факапи на сцені

Зірки поділилися, як імпровізували, коли забували слова і рухи

На зйомках другого сезону Improv Live Show які лише зірки не імпровізували разом із гумористами. Оля Полякова, Леся Нікітюк, Маша Єфросініна, Alyona Alyona, Саша Рудинський – і це мала частина гостей шоу, яких покаже Новий канал з 23 березня о 20:00. Всі вони дивувалися вмінню четвірки імпровізаторів блискавично жартувати. У Improv Live Show немає сценарію, і гумор народжується просто на сцені. Чому їх це захоплювало? Бо навіть тим, хто працює за сценарієм, імпровізація може стати в нагоді в будь-який момент. Хоч скільки б вони репетирували – відволіклися, і все моментально вилетіло з голови. За лаштунками Improv Live Show Новий канал дізнався, як вони викручуються в подібних ситуаціях.

Усміхаємося й махаємо

Досвідчений хореограф Влад Яма, коли забуває рухи, зачаровує глядачів харизмою.

– У професійній діяльності доводилося використовувати імпровізацію, – розповідає він. – Забув рухи? Не зупиняйся! Роби їх впевнено, ніби так і має бути. Головне правило танцівників – навіть коли лажаєш, усміхайся.

Сміх і гумор

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– З недавнього – забула слова під час концерту в Одесі. Якраз грали номер з Валіком Міхієнко, – усміхається вона. – Стояли й дивилися одне на одного, не розуміли, хто наступний говорить. Пауза затягнулася, ми почали накидати жарти.

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Життєвий монтаж

Колега Тані по сцені Ірина Сопонару теж може забути слова під час виступу.

– Ой, як я облажалася під час концерту, – сміється вона. – Причому цей номер ідеально грала приблизно 200 тисяч разів. І тут виходжу, граю, у моїй голові щось клацнуло, розумію, що не пам’ятаю текст. Просто «вирізаю» шматок номера і продовжую грати з того моменту, який пам’ятаю. Це був сюрприз для моїх партнерів (сміється). Причому не найприємніший.

А ось як зможуть зірки імпровізувати на сцені Improv Live Show, можна буде побачити з 23 березня о 20:00 на Новому каналі.