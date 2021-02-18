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Учасник Improv live Show зізнався, що не любить розмовляти по телефону

Учасник Improv live Show зізнався, що не любить розмовляти по телефону

Зірка Нового каналу розповів, що почувається некомфортно у розмові з незнайомцями

Нещодавно мережу розірвав новий додаток для комунікації із назвою Clubhouse. Потрапити туди можна лише за запрошенням, а спілкування відбувається в таких собі «кімнатах» з певною тематикою, де є спікери і слухачі. Перевага в тому, що кожен охочий може стати спікером і поговорити з будь-якою людиною, навіть зі знаменитістю.

Дивно те, наскільки популярним став Clubhouse саме зараз. Адже вже багато років люди віддають перевагу обміну повідомленнями ніж розмовам по телефону. Це стосується і учасника Improv live Show (Новий канал) Валіка Міхієнка.

Учасник Improv live Show зізнався, що не любить розмовляти по телефону

– Так, я не люблю розмовляти по телефону. Особливо важко даються дзвінки з незнайомих номерів. Але з близькими поспілкуватися хочеться. Чому так, не знаю, треба розбиратися. А ось групова розмова у чаті мені здається легшим і комфортнішим, ніж телефонна або навіть наживо. За час користування Clubhouse траплялося, що мені було легко спілкуватися з людьми, з якими особиста розмова не задалася б, – зізнався Валік Міхієнко.

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Як зазначає комік, зараз складно знайти людину, з якою хотілося б поговорити по телефону спонтанно. Якщо розглядати ситуацію з погляду психології, то такий страх пов’язаний із негативним досвідом у минулому. Наприклад, якщо хтось телефонує, щоб запропонувати непотрібні послуги в невідповідний час. Але є вузьке коло незнайомців, яких іноді дуже хочеться почути в телефоні.

– Із задоволенням я поговорив би по телефону з представником доставки їжі. Це означає, що він вже поруч, і скоро можна поїсти, – сміється імпровізатор.

Не пропусти прем’єру другого сезону Improv live Show з Валіком Міхієнком 23 березня о 20:00 на Новому каналі

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