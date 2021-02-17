Як Олександр Педан з донькою Лєрою почали вести TikTok?

Ведучий Нового каналу розповів, як створює контент для нової соцмережі

Ведучий Improv Live Show Олександр Педан – справжній новоканальский гуру соціальних мереж. Усі його сторінки в Instagram, Facebook та канал на YouTube налічують сотні тисяч підписників та мають різну тематику. Для Сашка діджитал – це вже окрема повноцінна робота. А от його сторінка в TikTok спочатку з’явилася чисто для фану та підтримання дружніх стосунків з донькою.

– Коли мені порадили піти в TikTok, відмовився, бо занадто старий для цього. Запропонував Лєрі, бо разом не так страшно. По-перше, це все ж таки мережа, у якій Лєра як риба в воді. Вона була ще в першій версії TikTok, яка називалася Musically, і з самого дитинства вже монтувала відео, знімала всякі ліпсінги. Плюс, донька молодша й розуміється на трендах. Моя головна задача – бути з Лєрою якомога ближче, довше та знайти ще одне спільне захоплення. Так і сталося. Ми назвали TikTok «Педан може», знімаємо відео про стосунки батьків і дітей. Там багато гумору та життєвих ситуацій, які близькі людям. Напевно, тому профіль досить таки популярний, – розповів ведучий Нового каналу.

Популярності TikTok Педана набув моментально. Відео про стосунки між батьком та донькою зайшли не лише фанатам Сашка та українцям, а й абсолютно новій аудиторії, яка не знала його через ТБ.

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– Перше відео в нас зайшло на весь світ. Коментували і японці, і китайці, і американці, і навіть філіппінці. Там кілька мільйонів переглядів. Ми були в шоці, що це можливо! Найголовніше для мене, що це – можливість батьку побути з донькою разом, подуркувати, бути ближчим до неї, зрозуміти новомодні штучки. Це, до речі, лайфхак вам, як стати ближчим до дитини та знайти спільну мову з підлітком. Ось, будь ласка, робіть спільний TikTok, – порадив Педан.

Як виявилося, головною у сімейному TikTok Олександр Педан вважає саме свою доньку Лєру.

– Ідеї здебільшого доньки, але далі ми обговорюємо та вирішуємо, що знімати. Лєра відповідає і за зйомку, і за монтаж, і навіть за час виходу. Це спроба її першого свідомого бізнесу. Звісно, прибутки ми теж ділимо порівну, – зізнався Саша.

Не пропусти прем’єру другого сезону Improv Live Show з 23 березня о 20:00 на Новому каналі