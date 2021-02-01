Олександр Педан вивчив українську, поживши вдома у Сергія Притули

Ведучий Improv Live Show зізнався, що вдосконалив мову завдяки своєму колезі

Зірка Нового каналу Олександр Педан досконало володіє українською мовою. Але мало хто знає, що так було не завжди. Адже на початку своєї телевізійної кар’єри ведучому довелося попрацювати над своєю українською. У цьому Олександр Педан зізнався Кості Трембовецькому на YouTube-каналі «САМИЗДАТ» в «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ ЗЛОЙ ПОДКАСТ».

– Я вивчав українську. Коли прийшов у «Камеді», погано говорив, хоча родом з Хмельницького, – зізнався ведучий Improv Live Show. – У мене вся сім’я говорила російською, я навчався в останній російськомовній школі, і КВК весь був російськомовний. Українська в мене була не чиста, а суржик. І я, такий перфекціоніст, боявся виходити на сцену, говорити нечистою мовою. Це як зараз мене запитують, чи розмовляю я англійською – так, а чи веду англійською – ні. Вивчив українську, це можливо. Так, спочатку ламав себе, а зараз мені однаково, якою мовою говорити – російською чи українською, я не помічаю цього переходу. Точно так само можна і жартувати українською, і співати, напевно, теж.

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Як виявилося, вдосконалити свою українську Олександру Педану вдалося завдяки ведучому Нового каналу Сергію Притулі.

– Я оселився у Притули вдома, півтора місяці там жив. А ще там жила група «СКАЙ» і половина Тернополя. Вони всі до нього приїжджали, і я занурився в це, переключився, – поділився Олександр Педан.

Не пропусти прем’єру другого сезону Improv Live Show з Олександром Педаном з 23 березня о 20:00 на Новому каналі