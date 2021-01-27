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Олександр Педан продовжить розповідати надихаючі історії українців

Олександр Педан продовжить розповідати надихаючі історії українців

Ведучий Improv Live Show (Новий канал) познайомить із благодійниками

Минулого літа Саша Педан представив публіці соціальний проект «Знай своїх». У коротких роликах в Instagram він розповідав мотиваційні історії українців, які через воєнний конфлікт змушені були залишити рідні домівки. Та попри труднощі вимушеного переїзду вони не опустили руки.

Олександр Педан продовжить розповідати надихаючі історії українців

– Я отримав дуже позитивний фідбек про перший сезон соціального проекту «Знай своїх», у якому ми розповідали про переселенців з Донецької, Луганської областей та Кримського півострова. Вони знайшли себе на території мирної України, – каже Педан. – Своїм прикладом ці люди показують іншим, як не впадати у відчай. Темою другого сезону проекту стали волонтерство та благодійність. Пишаюся тим, що волонтерський рух набрав дуже великих обертів. Він став більш широким та глибоким. Саме це ми хотіли показати у «Знай своїх» в другому сезоні.

Перший ролик про волонтерку з Чернівців вже можна побачити на Instagram-сторінці ведучого. Марта Левченко багато років допомагає знедоленим мамам продуктами та необхідними речами. Та якось вона зрозуміла, що часто ці жінки не вміють навіть доглядати за своїми дітьми, вести побут і не можуть знайти роботу, бо не мають освіти. Тоді в неї виникла ідея створити простір, де можна допомагати мамам ставати на ноги.

Олександр Педан продовжить розповідати надихаючі історії українців

– 80% підопічних «Міста добра» – випускниці інтернатів, де не вчать абсолютно нічому, – розповідає Марта. – Ні варити гречку, ні обіймати дитину. Кожна мама тут має індивідуальний план розвитку. Вона працює з соціальним педагогом, психологом, медиками, вчителями.

Завдяки роботі волонтерки більше семисот дітей не потрапили в інтернати, бо їхні мами стали успішними. Хоча в кожної жінки, яка опинилася в центрі, або стояло питання про вилучення дітей, або їх вже вилучили, і малечу повертали.

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– Герої роликів «Знай своїх» – люди, які не шкодують вільного часу на те, щоб робити добрі справи, і якими треба пишатися. Вони показують, що допомагати можна в різних сферах: людям похилого віку, дітям, тваринам. Головне – хотіти цього, – підсумував Олександр.

Також Педан познайомить з екоактивістами, зоозахисниками, медиками та іншими благодійниками, які є достойним прикладом для наслідування.

Перший ролик можна побачити тут:

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