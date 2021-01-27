Олександр Педан продовжить розповідати надихаючі історії українців

Ведучий Improv Live Show (Новий канал) познайомить із благодійниками

Минулого літа Саша Педан представив публіці соціальний проект «Знай своїх». У коротких роликах в Instagram він розповідав мотиваційні історії українців, які через воєнний конфлікт змушені були залишити рідні домівки. Та попри труднощі вимушеного переїзду вони не опустили руки.

– Я отримав дуже позитивний фідбек про перший сезон соціального проекту «Знай своїх», у якому ми розповідали про переселенців з Донецької, Луганської областей та Кримського півострова. Вони знайшли себе на території мирної України, – каже Педан. – Своїм прикладом ці люди показують іншим, як не впадати у відчай. Темою другого сезону проекту стали волонтерство та благодійність. Пишаюся тим, що волонтерський рух набрав дуже великих обертів. Він став більш широким та глибоким. Саме це ми хотіли показати у «Знай своїх» в другому сезоні.

Перший ролик про волонтерку з Чернівців вже можна побачити на Instagram-сторінці ведучого. Марта Левченко багато років допомагає знедоленим мамам продуктами та необхідними речами. Та якось вона зрозуміла, що часто ці жінки не вміють навіть доглядати за своїми дітьми, вести побут і не можуть знайти роботу, бо не мають освіти. Тоді в неї виникла ідея створити простір, де можна допомагати мамам ставати на ноги.

– 80% підопічних «Міста добра» – випускниці інтернатів, де не вчать абсолютно нічому, – розповідає Марта. – Ні варити гречку, ні обіймати дитину. Кожна мама тут має індивідуальний план розвитку. Вона працює з соціальним педагогом, психологом, медиками, вчителями.

Завдяки роботі волонтерки більше семисот дітей не потрапили в інтернати, бо їхні мами стали успішними. Хоча в кожної жінки, яка опинилася в центрі, або стояло питання про вилучення дітей, або їх вже вилучили, і малечу повертали.

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– Герої роликів «Знай своїх» – люди, які не шкодують вільного часу на те, щоб робити добрі справи, і якими треба пишатися. Вони показують, що допомагати можна в різних сферах: людям похилого віку, дітям, тваринам. Головне – хотіти цього, – підсумував Олександр.

Також Педан познайомить з екоактивістами, зоозахисниками, медиками та іншими благодійниками, які є достойним прикладом для наслідування.

Перший ролик можна побачити тут: