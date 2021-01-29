Топ-3 захоплюючі книги для всіх від Олександра Педана
Ведучий Improv Live Show (Новий канал) поділився порадами, як привчити себе до читання
Згідно зі статистикою, більше половини українців зовсім не читають книжок. Сторінки з літератури замінили пости в соцмережах. Однак, на відміну від книг, вони не покращують пам’ять, не збагачують словниковий запас і не розширюють світогляд. З чого розпочати свій шлях до читання? Улюбленими книгами та лайфхаками, як читати щодня, поділився ведучий Improv Live Show (Новий канал) Олександр Педан.
Справа у звичці
– Колись давно прищепив собі правило читати на ніч щодня від 20 сторінок і більше протягом 40 хвилин. Даю вам одразу лайфхак – на ніч «ковтаю» художню літературу, а на серйозні книги знаходжу час зранку. Тоді все значно краще сприймається. Думаю, ви помічали: ввечері починаєте гортати щось глобальне – і одразу засинаєте. Хоча це непогані ліки від безсоння.
До речі, читання лишається одним з найкрутіших методів сприймання інформації. Нарівні з мандрами та живим спілкуванням.
Топ книг для всіх
«Sapiens. Коротка історія людства», Юваль Ной Харарі. Улюблена книга з навчально-повчальної літератури. Вона повертає із забуття усі знання про людство, які ми здобували в школі та університеті. Автор наводить дуже цікаві приклади з історії розвитку людини. Підкупає те, що письменник дає багато питань для роздумів і не нав’язує своїх поглядів. Не буду далі спойлерити, читайте самі.
«Гобіт» та «Володар перстнів», Дж. Р. Р. Толкін. Автор, після якого я взагалі полюбив читання, – це Толкін. А його книги варті уваги людей, які люблять фантазувати та прагнуть загубитися в інших світах, щоб трохи відволіктися від буденності. Тобто, для людей-мрійників, як я.
Олександр Педан продовжить розповідати надихаючі історії українців
«Маленьке старе скупчення енергії»: Імпровізатори – про Олександра Педана як ведучого Improv Live Show
«Гнучка свідомість», Керол Дуек. Вважаю, що її треба прочитати всім батькам, аби розуміти, як формується особистість, і як правильно мотивувати себе та дитину рости й досягати вершин.
До речі, книги допомагають розвивати уміння влучно жартувати. А це дуже потрібно не лише для ведучого, а й для учасників Improv Live Show. Адже весь гумор народжується просто на сцені. Як це відбувається – побачите навесні в ефірі Нового каналу.