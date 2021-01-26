Імпровізатори – про Олександра Педана як ведучого Improv Live Show

Учасники гумористичного шоу поділилися враженнями про свого нового «вожака»

Другий сезон Improv Live Show (Новий канал) порадує свої фанатів не лише крутими імпровізаціями з топовими зірками, а й новим улюбленим ведучим – Олександром Педаном. Новоканалець нарешті зможе знову продемонструвати своє почуття гумору у повній мірі, а також здивувати навичками імпровізації своїх колег-учасників по проекту – Вову Шумка, Костю Трембовецького, Рому Міщерякова та Валіка Міхієнка. Для спрацьованої четвірки імпровізаторів Олександр Педан став хорошим лідером, і ось що хлопці про нього думають.

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Вова Шумко:

– Сашка Педан – просто машина, влився у компашку. Молодець! Він круто себе показав та проявив. Намагався шуткувати свої жартики. Він задав нам крутий темп та швидкість реакцій, який ми підхопили та показали на сцені.

Костя Трембовецький:

– Сашка Педан – це якесь маленьке старе скупчення енергії (сміється). Коли він прийшов, ми навіть просили його бути не таким активним. Типу: «Санька, ми на 20 років за тебе молодші, але за тобою не встигаємо». Я би хотів відзначити ту його роботу, яку глядачі не побачать, яка залишається за кадром. Зйомка починається вже через 10 хвилин після приходу зірок, вони можуть не дуже розуміти усі формати імпровізацій. А Саша, сидячи поруч з зірками, завжди їм допомагає, підштовхує до ідей, шепоче на вухо, підкаже, як краще. Він провів з нами дуже багато тренувань і знає, як працює імпровізація.

Рома Міщеряков:

– Саша Педан дуже швидко влився в наш колектив. З його енергетикою і любов’ю до спорту я б навіть сказав, він в’їхав на борді і зробив сальто. Щойно Новий канал підтвердив другий сезон, він одразу зателефонував і сказав, що хоче приходити на технічні вечірки (на них ми відпрацьовуємо навички і формати) і занурюватися в процес. І не пропустив жодної! Я вважаю, що це дуже допомогло шоу і Саші теж.

Валік Міхієнко:

– Саша – дуже весела та позитивна людина. Найкраще те, що він з нами на одній хвилі. А як він любить плейстейшн!

Не пропусти прем’єру другого сезону Improv Live Show з Олександром Педаном навесні на Новому каналі