ТОП найкращих нетрадиційних різдвяних фільмів від Кості Трембовецького

Учасник Improv Live Show (Новий канал) багато років працював сценаристом і розуміється на хорошому кіно

Нікому не потрібні радники, щоб на новорічні свята подивитися «Сам удома», «Міцний горішок», «Реальну любов» та ще з десяток фільмів, які стали синонімами Різдва. Тому Костя Трембовецький вирішив порадити фільми, повз які ви могли пройти, і які точно не зіпсують ваші свята. Навпаки, додадуть їм свіжих барв. Хоча всі ми розуміємо, що без «Сам удома» свято не обійдеться. Що почати дивитися вже зараз, аби зарядитися святковим настроєм?

«Поцілунок навиліт»

Дрібний грабіжник Гаррі, роль якого грає Роберт Дауні-молодший, при пограбуванні іграшкового магазину ненавмисне вмикає сигналізацію. Тікаючи від поліції, він випадково забігає на кастинг голлівудського фільму… і його беруть на роль детектива. Щоб краще вжитися в роль, Гаррі бере участь у справжньому розслідуванні.

Детективна нуарна атмосфера поєднана з неймовірно гротескними ситуаціями та дотепними діалогами, і все це припорошено різдвяним антуражем, який режисер Шейн Блек додає мало не до всіх своїх фільмів («Смертельна зброя», «Залізна людина 3», «Круті чуваки»). А ще грою у цьому фільмі Роберт Дауні-молодший запевнив босів Marvel, що саме він має бути Тоні Старком.

«Поганий Санта»

Цей фільм радять у всіх можливих топах, але все одно багато хто проходить повз нього, бо їх відштовхує така приземленість, цинічність та чорнушність у святковому фільмі.

Усі різдвяні фільми розповідають про те, як під свята люди відкривають у собі все найдобріше та найсвітліше. І як зробити таку історію максимально гострою? Розповісти про найогиднішу людину з усіх можливих. Віллі, роль якого грає Біллі Боб Торнтон, – алкоголік, наркоман, грабіжник, бабій та людина, яке веде максимально розпусний спосіб життя. А ще він підробляє Сантою у супермаркеті і робить це дуже погано, але один хлопчик повірив, що це і є справжній Санта. І віра цього хлопчика виводить Віллі на шлях істинний, що з максимально чорної комедії робить одну з найдушевніших різдвяних картин.

Рецепт арабської яєчні від Валіка Міхієнка

Рецепт корисного сніданку від Саші Педана

«Крампус: Викрадач Різдва»

Вибір для тих, кому серед різдвяних фільмів «Гремліни» ближчі за «Реальну любов». Якщо до слухняних дітей на Різдво приходить Санта Клаус, то до неслухняних приходить Крампус – рогате волохате створіння, яке замість подарунків залишає малечі вугілля, а тих, хто поводився дуже погано, він пхає у свій мішок, а потім зжирає. Достатньо розважальна і не надто страшна стрічка – ідеальний фільм жахів для перегляду всією родиною, з найкращою кіномамою Тоні Колетт у головній ролі (просто подивіться в Google усі фільми, де вона грала матерів – це шедевр на шедеврі).

«Дивись на всі боки»

У будинку на тихій приміській вуличці няня намагається захистити дванадцятирічного хлопчика від зломщиків, але незабаром виявляє, що це далеко не звичайне вторгнення.

Фільм – щось на кшталт «Сам удома», молодіжний трилер. Найкраще смакує зранку після свята, бо починається, як легка банальна розважалка, над якою не треба думати. Але далі дивує сюжетними поворотами і виявляється значно розумнішим, ніж здається на перший погляд.

«Деш і Лілі»

Фільми фільмами, але що може бути краще, ніж, закутавшись у ковдру, увімкнути серіал і вилізти з-під неї лише після закінчення цілого сезону? Тим паче, що серії тривають по 30 хвилин, і їх лише вісім. «Деш і Лілі» – це історія про двох підлітків, які перед Різдвом знайшли одне одного у соцмережах. Вони максимально різні, але їх об’єднує одне – вони самотні, і єдине що приносить їм справжню радість – їхня переписка. Дуже сучасна тема про те, що в світі, де всі знаходяться на відстані свайпу, люди стають самотнішими. Серіал, наче новорічний светр, – яскравий, теплий, м’який, і в нього хочеться зануритися з головою.

Костя Трембовецький не лише знається на кіно, а ще дуже круто жартує. Оцінити його гумор можна буде навесні 2021 року в Improv Live Show на Новому каналі.