Рецепт арабської яєчні від Валіка Міхієнка

Учасник Improv Live Show (Новий канал) поділився секретами ситного сніданку

Який найважливіший прийом їжі? Ну звісно ж, сніданок! Давно відомо, що люди, які його пропускають, або снідають погано, більше схильні до набору ваги. Перший прийом їжі має бути ситним. Ідеальним продуктом, щоб наповнити організм поживними речовинами, дієтологи вважають яйця. Якщо вам набрид класичний омлет, спробуйте його приготувати за рецептом зірки Нового каналу Валіка Міхієнка.

Арабський ранок

– «Шакшука» – це національний сніданок у багатьох країнах, – пояснює Валик. – Я навчився його готувати за відео в інтернеті та на своїх помилках. Раджу всім спробувати, тому що це ну дуже смачна штука. Страва здається простою, але в ній безліч нюансів. Щоб ідеально її опанувати, потрібні роки. Тут, як з борщем – немає межі досконалості.

Вам знадобляться:

– половина цибулини

– 1 болгарський перець

– 1 гострий перець

– 3 помідори

– 4 яйця

– невелика головка часнику

– сіль, перець, куркума, кумин, пластівці чилі

Цибулю, перець, часник дрібно нарізаємо. Беремо помідори і шкірку злегка надрізаємо зверху. Кидаємо їх у киплячу воду на кілька секунд. Після отримання ошпарювання легко знімаємо шкірку. Помідор без шкірки дрібно нарізаємо.

На розігріту сковорідку наливаємо олію, додаємо туди цибулю та перець. Обсмажуємо кілька хвилин, помішуючи. Додаємо куркуму, кумин за смаком і продовжуємо обсмажувати зі спеціями. Через кілька хвилин відправляємо на сковорідку помідори. Смажимо все разом, помішуючи. Додаємо сіль і перець за смаком. Вбиваємо в суміш овочів чотири яйця. Посипаємо жовтки пластівцями чилі. Поки яйця готуються, дрібно нарізаємо зелень петрушки. Коли шакшука буде готова, посипаємо її зеленню і подаємо на стіл!

Смачного!

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