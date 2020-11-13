Рецепт корисного сніданку від Саші Педана

Ведучий Improv Live Show розкрив секрети приготування фірмової гарбузової каші

Коли Саша Педан працював ведучим «Підйому», то не мав змоги балувати рідних сніданками власного приготування. Зараз він надолужує згаяне і намагається готувати дружині і дітям різні смаколики. Олександр поділився з Новим каналом улюбленим рецептом гарбузової каші, яка припаде до смаку і дорослим, і дітям.

Інгредієнти:

Гарбуз – 300 г

Вода – 200 г

Пшоно – 150 г

Молоко – 1,5 л

Цукор

Вершкове масло

– Беремо гарбуз, чистимо його і нарізаємо кубиками приблизно по два сантиметри, – розповідає Саша Педан. – Закидаємо в каструлю, заливаємо водою, ставимо на вогонь. Поки вода закипає, висипаємо туди пшоно. Даємо прокипіти –15-20 хвилин. Тепер доливаємо молоко. Варимо 40-45 хвилин на маленькому вогні. Люблю, коли гарбуз повністю розварюється. Наостанок додаємо звичайний і ванільний цукор за смаком та вершкове масло. Маслом кашу ніколи не зіпсувати!

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Користь такого сніданку важко переоцінити. Гарбуз – справжній скарб для любителів здорової їжі. Тут є вітаміни – А, С, Е, D, РР, К, групи B, Т. Цей баштановий містить уп’ятеро більше каротину, ніж морква. Він корисний не лише для тіла, а й для нервової та імунної систем. Тому смакуйте корисний сніданок від Педана на здоров’я!