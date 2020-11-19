Олександр Педан поділився секретами виховання сина

Ведучий Improv Live Show (Новий канал) розповів, як поява другої дитини вплинула на його сімейне життя

Саша Педан не лише крутий, веселий ведучий Нового каналу, а й прекрасний татко. Після зйомок на нього вдома чекають найвідданіші фанати – донька Лера та син Марик. Ростити дітей різних за статтю – ще той челендж. До кожного треба мати індивідуальний підхід. Як зірковий татусь справляється з вихованням найменшого чада – читайте нижче.

Баланс уваги

– Коли з’являється друга дитина, ти приділяєш їй значно більше часу, – чесно розповідає він. – Коли народився Марик, у Лери були ревнощі. Але ми з Інною (дружиною ведучого – прим. ред.) розподілили обов’язки. Вона, наприклад, певний період більше часу проводила з Мариком, а я з Лерою. А потім мінялися місцями. І зараз теж так робимо.

Час на себе

– Після народження Марика в нас з’явилася няня. Бо вже мали таку фінансову можливість, – згадує Педан. – Та й зрозуміли, що дитина до трьох років не настільки сумує за батьками, якщо ти їдеш на кілька днів. Тож ми змогли вирушати в поїздки, а Марика лишати з нянею. Після відпочинку маємо значно більше енергії, щоб направити її на спільне дозвілля з сином.

Гіперопіка, прощавай!

– Ми не намагаємося вберегти сина від усього. Важливо не обмежувати можливість дитини відкривати та досліджувати світ, – продовжує ведучий. – Він, усе ж таки, хлопчик. Йому треба більше гуляти, гратися, іноді ризикувати. Тому прошу Інну не лише цьомати його, а й давати простір. Відсутність гіперопіки зовсім не означає, що ми не приділяємо дитині уваги. Няня не сидить у нас цілодобово. У вихідні вона не працює. Ми з Мариком багато спілкуємося, граємося щовечора. Якщо я зранку не зайнятий, то часто їздимо в зоопарк. Марик уже знає там усіх тваринок від А до Я.

Про що не можна забувати під час виховання хлопчика?

– Треба пам’ятати, що в період пубертату обов’язково обмежити тілесний контакт. Мама не має права надто близько линути до сина. Потрібно прийти навіть до того, щоб стукатися до нього в двері, – розмірковує Педан. – Та й із дівчинкою так само — проте тут батьку треба фізично віддалитися. Адже в дитини проходять гормональні зміни. У такий час мама переходить більше до дівчинки, а тато — до хлопчика. Батькові потрібно постійно спілкуватися з сином, розвинути довірливі стосунки. Важливо не втратити момент та встигнути відповісти на інтимні запитання.

Фото – @pedanos

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