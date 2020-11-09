Новий ведучий Improv Live Show Олександр Педан: Буду імпровізувати разом із хлопцями

Він доповнив четвірку імпровізаторів, замінивши Євгена Кошового

Саша Педан і гумор – нероздільні. Саме завдяки вмінню жартувати ведучий і став відомим. Дехто досі пам’ятає його в образі ангела, який оголошував коміків на сцені. Відтоді Педан вів різні програми. Та весною 2021 року Новий канал поверне його на екрани в якості конферансьє гумористичної програми.

– У минулому сезоні був гостем на Improv Live Show, – згадує Педан. – Тоді зрозумів, що хлопці-імпровізатори мені дуже імпонують. І надзвичайно комфортно стояти разом із ними на сцені. Вони – new wave українського гумору. Під час тих зйомок подумав, що було б класно з ними попрацювати або навіть вести це шоу.

Разом із незмінною четвіркою імпровізаторів – Романом Міщеряковим, Валентином Міхієнком, Володимиром Шумком, Костянтином Трембовецьким – вони готують гумористичну бомбу. В шоу немає заготовлених жартів. Увесь гумор народжується просто на сцені, перед глядачами.

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– Мені здається, за подібними шоу – майбутнє. Адже зараз цінується все справжнє, – каже Саша Педан. – На технічних репетиціях я пробував імпровізувати разом із хлопцями. І можу сказати, що в деяких імпровізаціях глядач мене побачить.

Які ще сюрпризи готують коміки, та хто з зіркових гостей вийде разом з ними на сцену – дізнаєтеся зовсім скоро. А другий сезон Improv Live Show чекайте навесні 2021 року на Новому каналі.