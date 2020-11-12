Олександр Педан згадав першу серйозну роботу: «Шкодуватиму все життя»
Ведучий Improv Live Show (Новий канал) розповів, хто підштовхнув його переїхати до столиці
Саша Педан не одразу став телезіркою Нового каналу. До свого успіху він йшов досить бурхливо, і навіть встиг попрацювати в різних царинах. Свої перші гроші заробив, продаючи слабоалкогольні напої. За це його навіть мало не побили. Потім був КВК, а далі – перша серйозна робота.
– Вирішив піти попрацювати за своїм економічним фахом, – згадує ведучий. – І став начальником рекламного відділу мережі салонів мобільного зв’язку. Це було смішно, бо ніби й був начальником, але у відділі працював лише я. Мав власний кабінет. Щоб ви розуміли, окрім мене, його мали лише директор і головбух. Також вибив собі потужний комп’ютер, на якому робив різні графічні штуки. Словом, був модним.
На роботі Педан креативив на повну.
– Розробляв рекламні кампанії, працював із дизайнерами, вигадував ролики, які сам начитував на радіо. Пропрацював там рік і зрозумів, що сидіти в офісі – не моє, – зізнається він. – Хоча робота була творча, мав вільний графік, їздив на різні концерти, та й повага від шефа була. Ще й зарплатня кльова! Проте отримав пропозицію поїхати в Київ на Comedy.
До речі, Саша вагався щодо роботи в гумористичному шоу.
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– Порадився з дружиною і вирішив, що варто спробувати, – усміхнувся він. – Вдячний Інні, яка підштовхнула мене і сказала, що шкодуватиму все життя, якщо не зроблю цього. І, як бачите, ми не прогадали.
Адже тепер Сашу можна буде знову побачити в гумористичній програмі. Він став ведучим Improv Live Show і разом із четвіркою незмінних учасників готовий дарувати глядачам гарний настрій.