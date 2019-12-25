Молода дружина Тищенко: «На першому побаченні він замовив 50 г полуниці»

Йому – 47, їй – 24. Вони найбільш обговорювана пара шоу-бізнесу. Незважаючи на велику різницю у віці, подружжя душі не чують один за одним. Але їх союз міг би не скластися. Адже дівчині відомий ресторатор відразу не сподобався.

Свою історію кохання пара розповіла в Improv Live Show на Новому каналі. Вперше майбутнє подружжя побачили один одного на роботі – Микола знімався в телепроекті, Алла приїхала брати у нього інтерв’ю.

– Тоді він був страшно перекачаний, – згадує дівчина. – Я ще думала, як допомогти цьому чоловікові?

Микола закохався в журналістку з першого погляду. Він вирішив добитися уваги дівчини. Ведучий кликав красуню на романтичну вечерю, вона спочатку не погоджувалася, але потім здалася.

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– Як зараз пам’ятаю, він замовляє в ресторані 50 г полуниці, ще 50 г ягід якихось, – сміється вона. – Я подумала, що в Києві дуже економлять на дівчатах, і запропонувала за себе доплатити.

Насправді Микола замовив багато різних страв просто кожної трішки.

– Я люблю, коли безліч їжі на столі, – уточнив ресторатор.

Незручна ситуація не зіпсувала враження один про одного. У пари зав’язалися стосунки. А в 2016 році вони одружилися. З тих пір закохані не розлучаються.

Історію кохання обіграли імпровізатори Валик Міхієнко, який став Миколою, і Вова Шумко – йому дісталася роль Алли. Якими побачили відносини подружжя коміки, можна буде побачити на Новому каналі вже сьогодні.

Improv Live Show – щосереди о 21:00 на Новому каналі