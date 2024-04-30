30 квітня

Міщеряков vs Трембовецький Хто знає? Випуск 7 від 30.04.2024

Вітаємо тебе в інтелектуальному шоу Хто знає? 7 випуск від 30.04.2024, в якому ти дізнаєшся, через які дивні ситутації здатні викликати наряд поліції жителі Чернівців. Але спочатку познайомишся з учасниками цієї гри. В команді Фіми Константиновського гратиме Роман Міщеряков, а в команді Володимира Дантеса – Констянтин Трембовецький.

Що об’єднує доктора Джекіла та містера Хайда, Мері Поппінс і Ернеста Гемінгвея? За що можна сісти за ґрати на рік на Балі? Яке досягнення Дмитра Котовського прославило його на весь світ? Відповіді на ці та ще більше запитань ти почуєш в шоу Хто знає? 7 випуск від 30.04.2024 на сайті Нового каналу.

Хто знає? 2024

Хто знає? 2024 6 випуск

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Міщеряков vs Трембовецький Хто знає? Випуск 7 від 30.04.2024

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