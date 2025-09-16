16 вересня

Олег Верняєв vs Ольга Харлан — чемпіони у грі фактів. Хто знає? 2 сезон Випуск 4 від 16.09.2025

Олімпійська заруба на Новому каналі! Дивись онлайн улюблене шоу Хто знає? 2 сезон 4 випуск від 16.09.2025 на сайті Нового каналу. На тебе чекає вибух гумору, неочікуваних фактів і неймовірного драйву.

У 4 випуску шоу Хто знає? 2025 команди капітанів — харизматичний Вова Дантес та дотепний Фіма Константиновський — зійдуться у битві розумів разом із зірковими партнерами. Цього разу до гри долучаються справжні чемпіони: гімнаст-олімпієць Олег Верняєв і легендарна фехтувальниця Ольга Харлан. Чия тактика принесе перемогу? Чиї жарти будуть влучнішими? І як правильно відповісти на каверзне запитання про корм для поп? Ведуча Даша Астаф’єва гарантує — сміх, азарт і море відкриттів забезпечені! Дізнайся всі подробиці першим – дивись онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 4 випуск від 16.09.2025 на сайті Нового каналу.

