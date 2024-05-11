Євробачення 2024: як виступили учасники на першому півфіналі

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68-й пісенний конкурс Євробачення 2024 розпочався з першого півфіналу 7 травня. 15 країн-учасниць показали глядачам нейзабутній перформанс на сцені Malmö.
У 2024 році на Євробаченні є нововведення – оргкомітет конкурсу змінив правила проведення конкурсу. Якщо раніше країни «великої п’ятірки» та країна-переможниця виступали лише у фіналі, то тепер вони вперше виступали наживо під час півфіналів.
Євробачення 2024: як виступила Україна – alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі
Євробачення 2024: перший півфінал – всі виступи учасників
Кіпр: Силія Капсіс – Liar
Сербія: Teya Dora – Ramonda
Литва: Silvester Belt – Luktelk
Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
Польща: LUNA –The Tower
Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
Ісландія: Гера Бйорк – Scared of Heights
Словенія: Raiven – Veronika
Фінляндія: Windows95man – No Rules!
Молдова: Наталія Барбу – In the Middle
Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов – Özünlə apar
Австралія: Electric Fields – One Milkali (One Blood)
Португалія: Іоланда – Grito
Люксембург: Талі – Fighter
Німеччина: Ісаак – Always on the run
Швеція: Маркус і Мартінус – Unforgettable
Великобританія: Оллі Александер – Dizzy
Фото – eurovision.tv
Євробачення 2024: хто пройшов у фінал конкурсу
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