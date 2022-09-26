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Даша Кацуріна розповіла, як дізналася про розлучення з Михайлом Кацуріним

Даша Кацуріна розповіла, як дізналася про розлучення з Михайлом Кацуріним

Дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна, яка після 7 років шлюбу розійшлася з Мішею Кацуріним, розповіла, що відчувала в той день.

Особистими подробицями вона поділилась інтерв’ю  Василіси Фролової. Сталось це вже після початку повномасштабної війни в Україні.

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– Ми поїхали спочатку до Будапешта. Там я провела з батьками місяць. Нам дуже крутий чувак дав безкоштовне житло. Ми познайомились, він артдиллер. Будапешт мені не сподобався зовсім, але це був пункт перед рішенням, що робити далі, – згадала Даша.

Даша Кацуріна розповіла, як дізналася про розлучення з Михайлом Кацуріним

Але далі, окрім війни, в її життя прийшло ще й розлучення.

– Я була вже без Міши. Він залишився в Україні робити справи та проєкти. Далі в мене трапляється розлучення в Будапешті. Прекрасне місто. Я не можу сказати, що Міша засипав мене квітами, коли ми їхали до Будапешту, але в нас були гарні стосунки, тому це було для мене сюрпризом, – розповіла вона.

Даша Кацуріна розповіла, як дізналася про розлучення з Михайлом КацурінимЗараз Даша вже вільна дівчина – з Мішею їх розлучив суд. Дівчина зізналась, щаслива в нових стосунках і це добре. Вона поділилась, що в їхніх з Дантесом стосунках панує любов та гармонія.

– Ми товаришували, тому це не було несподіванкою, що Вова щось допомагав… Розумієш, як це відбувається: ми товаришуємо, а потім вже не тільки товаришуємо. Це прикольно. Я розумію, що знаю про нього дуже багато його негативних рис, а він мої. І ми з цим погодились, коли почалися стосунки. Я не знаю, що з цього вийде, але мені дуже подобається, – зізналася Даша.

Фото Instagram

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