Брітні Спірс може назавжди піти зі сцени: нова заява Брітні

Відома всьому світу співачка Брітні Спірс заявила, що може назавжди залишити свою музичну кар’єру

У себе в Instagram-блозі Спірс повідомила, що причиною такого рішення стали моральні травми, отримані після 13-річного перебування на піклуванні у батька. Вони досі не дають спокою знаменитості. Пізніше артистка видалила цей пост.

– Я травмована на все життя. І так, я дуже зла, і ні, я, ймовірно, більше не буду виступати, просто тому що я вперта і я досягну свого, — написала 40-річна зірка в пості, який пізніше видалила.

Також вона згадала, як в роки активних гастролей, будучи на піку своєї популярності, вона навіть не могла внести правки до своїх пісень або порадити якісь ефекти для кліпів. Все вирішував батько.

Як додала сама Спірс, за роки її творчої діяльності у неї є тільки одна робота, яка їй самій подобалася – це «Work Bitch» 2013 року.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Channel 8 (@britneyspears)

Фото Getty Images, Instagram

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