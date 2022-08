Український плейлист: П’ять нових пісень воєнного часу, які варто почути

Сьогодні нам всім необхідно хоч інколи відволікатись від новин, від того, щоб бескінечно скролити стрічку та дивитись інформаційний марафон. Музика – це особливі ліки для душі, і наші українські артисти продовжують випускати актуальні пісні, в кожній строчці яких бринить любов до України та віра в нашу перемогу. Ми зібрали п’ятірку нових треків, які точно повинні з’явитися у ваших плейлистах.

Зараз дивляться

GARNA – Моя земля

Співачка та авторка пісень GARNA (Альона Левашева), відома своєю участю у нацвідборі на Євробачення-2020, представляє трек «Моя земля». Артистка вірить в те, що наша країна витримає весь біль та розквітне після закінчення війни. «Моя земля не плаче… Моя земля не плаче Велику силу бачить. Моя земля не плаче Що біль для тебе значить», – співає GARNA.

Музику та слова до треку співачка написала сама, саунд продюсер – Юрій Левашев.

Оля Цибульська – Минає день

Співачка Оля Цибульська презентувала пісню «Минає день» в підтримку українцям, чиє кохання забрала війна. Відео до пісні – зворушлива переписка пари, де з першої хвилини війни змішалися пронизливий біль, страх і відданість, які щодня проживають мільйони українців вже понад місяць. Історія пари на відео зібрана з сотень скріншотів реального листування підписників Олі, а фон – справжні фото їх самих, щасливих та закоханих, які співачка збирала на своїй сторінці в Instagram.

Ед Ширан погодився зробити лайв включення з «Антитілами»

Орландо Блум підтримав Україну та прилетів до Молдови допомогти українським дітям

«Мені страшно так, як і кожному з нас. І, попри великий словниковий запас, не вистачає слів, аби описати жах і біль війни. Але любов не перестає. І кожне ваше смс, кожне слово і зізнання – це фронтові листи, які публікуватимуть в книжках після перемоги. Любіть! Це зараз життєво необхідно. Я поруч і я дуже вас люблю. А вечорами молюся, щоб кожен і кожна поверталися живими. Все обов’язково буде Україна! Ми переможемо!» – звертається до прихильників Цибульська.



Арсен Мірзоян – Моя країна

Новий трек випустив і Арсен Мірзоян. «Без тебе мене не існує. Якщо моя країна, то моя. Ніхто крім мене мною не керує. І першим зброю брати вирішив не я», – співає Арсен.

KAZKA – I’M NOT OK

KAZKA випустила кліп I’M NOT OK про почуття кожного з нас під час війни. Він починається зі звуку сирен, які так набридли за цей місяць: «Ми не «окей». Щодня ми дивимось у вічі страху і продовжуємо боротьбу за мирне небо над рідною Україною на всіх фронтах! Мільйони українців перебувають у постійній небезпеці. Українські міста руйнують, враг забирає безневинні життя та культурне наслідки України.Pray for Ukraine! Pray for Ukraine now».

Крістіна Присяжнюк – Я хочу додому

Артистка передала усі емоції, які відчуває кожен українець у складний час для нашої країни:

«Зараз тисячі українців потерпають від жахливих подій війни. Втрачають дітей, рідних, свої домівки, власні долі,… Відбувається те, що мабуть, й не наснилось у найстрашнішому сні. Слова стоять каменем у горлі та й будь-які слова тут зайві… Сльози, крик та стогін, те, що чути звідусіль, де палає, гримить, здригається, розривається та руйнується! В пісні моє відчуття теперішньої реальності, де ми маємо бути сильними, чуйними, допомагати один одному і вірити у перемогу. Адже обов’язково настане день, коли ми всі повернемось додому, бо з нами Бог», – каже співачка.

На пісню «Я хочу додому» був змонтований відеоряд командою Одеської єпархії #ДоброОб‘єднує