Пісні українських артистів про війну в Україні: добірка нових пісень про війну

З 24 лютого уся Україна бореться проти повномасштабної війни, яку розв’язала росія. Хтось захищає країну зі зброєю в руках, хтось рятує людей у лікарнях, хтось допомагає волонтерською роботою, хтось бореться на інформаційному фронті, а хтось піднімає бойовий дух українського народу своєю творчістю. Протягом останніх тижнів українські артисти активно почали випускати пісні про війну, Україну та боротьбу. Новий канал підготувала добірку таких сильних треків, від яких просто мурахи по тілу.

MELOVIN – «Не зволікай»

«В ніч з 23 го на 24 лютого я не спав. Я відкрив подарунок від своїх фанатів, та збирав великий Lego рояль всю ніч. Перший вибух я почув 1:53 та написав про це в чат своїй команди! Мене заспокоїли, та ніхто цьому не надав значення. В 5:57 другий вибух, від якого почали тремтіти вікна! Ряд сильних вибухів та гучний свист! Я подзвонив команді, це всі чули! Зайшовши в інтернет, ми побачили офіційну інформацію від нашої влади! Інформацію, що почалася війна і Росія відкрила вогонь під виглядом «спеціальної миротворчої місії» для захисту українців!

Але це брехня! Нас не має від кого захищати та рятувати! Але ні, вже є! Від агресії Росії! Під ранок ми почали швидко збирати свої речі. Забрав із собою свого кота, та в 8 ранку ВЖЕ виїхали до Львова! Те, що ми бачили на вулиці не вкладалося у нас в голові! Люди були в паніці, тисячі машин, багатокілометрові затори, черги, щоб заправити машину. Росія хоче геноциду Українців! Це не мирна операція! Нам не потрібна Росія та її режим! В нас ніколи не було проблем із російською мовою як вони це кажуть у своїх МЕДІА. Я російськомовна людина, народився в Одесі, навчався в українській школі! Мене ніхто не притісняє! Я люблю свою країну! І мені не потрібен Путінський «мирний» режим. Він вбиває своїх друзів та мою націю!»

Настя Каменських – «Я – Україна»

«Українці! Щодня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було. Сьогодні кожен з нас — це Україна!»

Monatik – вірш «From U to Z»

«За время войны совсем забыл, но сегодня взял, настроился и вспомнил, что слова и мысли имеют силу!!! Вот, что сегодня пытаюсь поселить у себя в голове. Хочу поделиться. Хочется верить, что мир прийдет и мы его увидим наяву. Важно не забывать и помнить всегда!!! Повторюсь! Слова и мысли имеют силу. Пусть этот день и ночь будут спокойной для Украины! И все последующее. Сейчас очень сложно, но важно веру не терять. Веру в то, что все будет прекрасно у каждого из нас. Все буде Україна!»

Саша Чемеров та Женя Галич – «Досить»

Саша Чемеров: «Пісня «Досить» як і попередній сінгл «Прокинься» виявилася пророчою. Написана 4 роки тому у Лос-Анджелесі, для іншого українського артиста, з яким ми не спрацювалися, тож пісня залишилась зі мною. За день до війни ми зустрілись з Женею Галичем у Києві і я запропонував йому приєднатися до мене. А вже на одинадцятий день війни, після жаху геноциду який вчиняють російські нацисти, ми записали її у Львові. Цією піснею я хочу підтримати наших славетних воїнів та кожного українця! Разом – ми непереможна сила! Величні духом та вільні! Час прийшов!»

Женя Галич: «Страх і паніка вже пройшли. Лишились злість і гнів. Все, що було в моєї родини, моїх друзів, сусідів – все забрали, зруйнували. Наші діти перестали боятися вибухів, вони до них звикли. Звичайні речі, типу гарячої води і нормального ліжка стали дивом. Для «мразоти» стала дивом наша боротьба. Управляти і командувати стадом овець набагато простіше і звичніше, ніж підкорити вільних, думаючих і об‘єднаних любов‘ю до своєї країни людей. Інформаційні раби ніколи не зможуть протистояти думаючим людям. Вони вже бояться».

«Антитіла» – альбом «MLNL»

«Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю ???????? Вони вторглись в нашу державу. Вони підло атакували міста по всій нашій країні. Вони вбили тисячі наших громадян і продовжують це робити сьогодні. Вони століттями знищували наших людей, землю, культуру, державність. Але ми, попри завищену імперську величність, досі чинимо потужний спротив, і будемо його чинити ЗАВЖДИ. Антитіла готували новий альбом відчуваючи незворотність жахливих подій, яким хотіли надихати і підтримувати український народ, підносити українську культуру в світі. Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю для захисту України і приєднались до ЗСУ».

Сергій Бабкін – «Я Солдат» (2022 version)

«НАЙТАЛАНОВИТІШИМ ВОЇНАМ СВІТУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ!!! СЛАВА ЗСУ!!!»

«СКАЙ» – «Не Відступати і Не Здаватись»

«Україна встоїть і переможе рашистів – окупантів! Бо за нами правда! Ми на своїй землі і нам чужого не треба! Не Відступати і Не Здаватись!Нам більше нічого боятись!»

Артем Пивоваров – «Не твоя війна»

«Все закінчиться … Україна, моя люба ! Рідна! Непереможна!»

Go_A – Kalyna

«Калина — символ України, що супроводжував наш народ з прадавніх часів. Сенси, пов’язані з нею, передавались з покоління в покоління в легендах та піснях. Зламана калина була знаком тривоги та біди, а наруга над нею ганьбила людину. Її дбайливо оберігали, адже існувало повір’я, що вона росла лише у добрих людей. Предки вірили, що калина має силу, яка несе безсмертя та здатна об’єднати покоління у боротьбі зі злом. Пісня «Калина» — це послання світу, який має об’єднатися заради майбутнього. Отримані нами кошти будуть перераховані у фонди допомоги українцям, які постраждали від війни».

ROXOLANA – І СіЮ / I SeeYou

Марія Яремчук – «Дорога воїна»

«Моя власна маленька внутрішня війна за незалежність вилилась на папір цею піснею. це важливо для кожної людини – в якийсь момент стати окремою одиницею, знайти себе, взнати себе… бути собою. часом ця свобода не дається задурно. зараз як ніколи відчутно, що країна – це теж живий організм. і маючи таку складну історію, такий тернистий шлях , Україна, замість стати на коліна, завжди обирала йти дорогою Воїна. наша мова, культура, традиції – як живий щит. і я маю розкіш сьогодні писати і творити українською».

TamerlanAlena та Andi Vax – «Моя Україна»

TamerlanAlena: «Ця пісня ллється з наших сердець, з душі. Вона про любов – але вже не до коханого, а до рідної Батьківщини. “Вставай, моя Україна, у мене одна єдина» – без зайвих слів… Зараз нам всім дуже складно та боляче, але важливо тримати стрій та незламну віру в перемогу. Ми пишаємося тим, що ми українці – найсильніша нація в усьому світі. Ми витримаємо та зовсім скоро відсвяткуємо перемогу. Залишилось ще трохи».

Макс Барських – «Буде весна»

«Сегодня МЫ ВСЕ – УКРАИНА! Мы клетки одного организма, именно поэтому каждая потеря бьет прямо в сердце, каждая победа позволяет перевести дыхание…Я верю, мы непобедимы, и благодарю каждого солдата – вы бесстрашные воины, вы наша Надежда. Я благодарю каждого Украинца за силу и стойкость. Мы очень талантливая нация и у каждого украинца есть свое секретное оружие, мое – это музыка».

ТНМК і Kozak System – «Мамо»

«Про що співати під час війни? Про неї й співати. Танок на майдані Конґо презентує сингл “Мамо”, колаборацію з українським гуртом KOZAK SYSTEM.В цій пісні йдеться про те, що український солдат повертається на день додому й обіцяє мамі, що все буде добре».

Олег Скрипка – «Героям слава!»

«Шановне Українське Вояцтво! Звитяжне Козацтво! Волонтери та волонтерки! Українці – україночки та все прогресивне людство! Слава вам! Ви нищите ворога всім фронтам! Та наближаєте той час, як світ очиститься від цього хибного протуберанця історії.

Вуаля, на ваше озброєння пісенька кричалка.

Слава Україні!Героям Слава! російський корабель…

Гасла – відомі всьому світові, а нам вже рідні.

Тож будемо незламні духом та невпинно направляємо потвор тим курсом, на який вони заслуговують.

Перемога з нами!»

Павло Табаков – «Забирайся війна»

«Забирайся, війна!» – пісня, народжена з великого болю і великої боротьби, які переживає український народ, та водночас з великої віри у перемогу України».

Karta Svitu — «Крила»

Віктор Вінник і МЕРІ – «Герой»

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