Бред Пітт прийшов на прем’єру фільму у спідниці та м’ятій сорочці

Голлівудський актор Бред Пітт здивував появою на червоному хіднику прем’єри свого фільму «Швидкісний поїзд» в Берліні.
Один з головних секс-символів сучасного кіно обрав для виходу ляний костюм із спідницею. Образ Пітт доповнив стильними окулярами та рожевою сорочкою. На ньому цей образ, чесно кажучи, виглядає стильно та гармонійно.
У новому фільмі режисера Девіда Літча Бреду Пітту дісталася роль найманого вбивці на прізвисько «Сонечко».
Нагадаємо, трилер заснований на романі японського письменника Котаро Ісакі «Марія Бітл» і розповідає історію п’ятьох найманих убивць, які опиняються в одному швидкісному поїзді, що прямує з Токіо. Вони дізнаються, що їхні місії пов’язані, і намагаються з’ясувати, хто і навіщо зібрав їх разом.
Фото Getty Images
Читай також:
Ален Делон прочитав вірш Тараса Шевченка у Парижі
Емілії Кларк видалили частину мозку: «Диво, що я можу говорити»