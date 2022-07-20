Бред Пітт прийшов на прем’єру фільму у спідниці та м’ятій сорочці

Голлівудський актор Бред Пітт здивував появою на червоному хіднику прем’єри свого фільму «Швидкісний поїзд» в Берліні.

Один з головних секс-символів сучасного кіно обрав для виходу ляний костюм із спідницею. Образ Пітт доповнив стильними окулярами та рожевою сорочкою. На ньому цей образ, чесно кажучи, виглядає стильно та гармонійно.

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Фільм «Швидкісний поїзд» трейлер, Бредд Пітт

У новому фільмі режисера Девіда Літча Бреду Пітту дісталася роль найманого вбивці на прізвисько «Сонечко».

Нагадаємо, трилер заснований на романі японського письменника Котаро Ісакі «Марія Бітл» і розповідає історію п’ятьох найманих убивць, які опиняються в одному швидкісному поїзді, що прямує з Токіо. Вони дізнаються, що їхні місії пов’язані, і намагаються з’ясувати, хто і навіщо зібрав їх разом.

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