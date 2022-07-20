Ален Делон прочитав вірш Тараса Шевченка у Парижі

Легендарний французький актор та режисер Ален Делон вірші українського поета Тараса Шевченка. Декламація поезії відбулася в рамках проєкту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України у Франції.

«Унікальна зустріч з унікальною людиною… Радіємо, що стали свідками цього історичного запису в Парижі. Незабаром широка громадськість у Франції та далеко за її межами побачить результати цієї франко-української культурної колаборації. Дякуємо Алену Делону за такий потужний жест солідарності з Україною» , – написали представники українського посольства у Франції у мережі.

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Поезію Кобзаря 86-річний актор зачитав перед камерами. Незабаром записи будуть оприлюднені та доступні для широкого загалу.

Фото: Getty Images

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