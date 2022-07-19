Емілії Кларк видалили частину мозку: «Диво, що я можу говорити»

Зірка серіалу «Гра престолів» Емілія Кларк поділилася подробицями щодо своїх складних операцій на головному мозку. Про два хірургічні втручання, які британська акторка перенесла у 2011 та 2013 роках, вона розповіла в інтерв’ю для Variety.

Унаслідок інсульту на зйомках «Гри престолів», Емілія Кларк перенесла дві операції з видалення аневризми та боролася із симптомами хвороби. Сама Емілія вважає, що їй справді пощастило, адже вона бачила знімки головного мозку і там не вистачає однієї ділянки.

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«Це диво, що я можу говорити, членороздільно, і жити своїм життям абсолютно нормально без будь-яких наслідків. Я належу до дуже, дуже, дуже невеликого відсотку людей, які змогли це пережити», – сказала Кларк.

Після пережитого Емілія Кларк створила благодійну організацію під назвою SameYou та почала займатися фінансуванням людей з подібними проблемами.

Фото: Getty Images

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