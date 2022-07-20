Маша Єфросініна: «Ми відновлюємо життя жінок, щоб вони відновлювали Україну»

У червні 2022 року «Фонд Маша» запустив проект «Незламна мама». Це унікальна програма реабілітації жінок і дітей, що постраждали від війни, спеціально розроблена професіоналами в галузі психотерапії та посттравматичних синдромів

Три тижні учасники першого заїзду «Незламної мами» проходили реабілітацію у Карпатах. Попереду в них ще три місяці психологічної підтримки і кураторства, яке включає в себе навіть допомогу в пошуках роботи. І це – лише початок великого флагманського проекту «Незламна» від «Фонду Маша», головна мета якого – відродження та підтримка українок.

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– Зараз уся країна думає про одне – про перемогу. Інакше бути не може. Але ми намагаємося думати ще й про те, що буде після перемоги, – каже засновниця Фонду Маша Єфросиніна. – А після перемоги, або навіть протягом кількох найближчих місяців війни ми зіткнемося з великою проблемою – психологічною та фізичною травмою жінок. Вже зараз сотні тисяч українок постраждали від війни. «Фонд Маша» бере під крило найбільш травмованих жінок. Ми допомагаємо їм відновитись, повернутися до життя, щоб потім вони повернули до життя Україну.

У липні до реабілітаційного табору проекту «Незламна мама» заїхала вже друга зміна жінок та дітей. Їх програма розписана погодинно на кожен день. На них чекають групові та індивідуальні заняття з психотерапевтами, арт-терапія, тілесна терапія. Перша зміна показала: програма працює, а психологічний та фізичний стан його учасниць покращується. У планах «Фонду Маша» – лише нарощувати оберти. Попереду – нові групи та розширення проекту.

Кожного дня до «Фонду Маша» надходять сотні анкет від жінок, які потребують допомоги. Майже 60% жінок перебували в окупації, решта пережили блокаду чи знаходилися в жахливих умовах у гарячих точках України. 25% були свідками насильства. Половині з усіх жінок, що подаються на проект, немає куди повертатися – у них пошкоджено чи повністю зруйноване житло. Є дівчата, які стали жертвами військових злочинів, фізичного і сексуального насильства, катування, каліцтва, які зазнали страшенної травми. Жінки та діти, які втратили членів своїх родин, діти, які стали свідками вбивств, катувань. Діти з психологічними розладами, викликаними війною.

Історії цих жінок, сімей – це великий біль. Вони пережили смерть близьких, голод, страх за життя дітей. Але, незважаючи на це, їм вистачає сил підняти голову і продовжити жити і боротися.

Якщо ви хочете і можете допомогти відновити життя українок – наші реквізити в кінці тексту. Ваша підтримка – це наша можливість повернути до життя ще більше жінок!

Проект «Незламна мама» реалізовано у партнерстві з Асоціацією єврейських організацій і общин України ВААД та за допомоги бренду Gelius. Збір донатів на старт проекту відбувався на платформі dobro.ua

Реквізити:

PayPal

mashahelpua@gmail.com

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Найменування організації: ГО ФОНД Маша

Код отримувача: 44150335

Назва банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA193052990000026002036802273

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Сompany Name: MASHA FUND

IBAN Code: UA313052990000026002036802057

Name of the bank: JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: Ukraine, 01033, Kyiv, Saksaganskogo str, 27B, office 43

Рахунок EUR:

Сompany Name: MASHA FUND

IBAN Code: UA273052990000026003006814836

Name of the bank: JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Допомогти також можна на сторінці проекту на сайті dobro.ua