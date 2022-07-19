Могилевська презентувала нову пісню та оголосила, що тепер співатиме українською

Українська співачка Наталія Могилевська анонсувала реліз нового треку. Як зізналася артистка в інтерв’ю радіо «Промінь», вона готує пісню під назвою «Колискова».

Музична композиція розповість про життя матері та доньки під час війни.

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«Це не просто колискова. Це пісня матері, яку вона співає під час війни для своєї дочки! Говорю про це, а у самої сльози на очах і тому вже плачу…» – сказала співачка.

Також Наталя Могилевська заявила, що всі її роботи тепер будуть лише українською мовою.

«З початку війни я жодного разу не співала російською! Сьогодні українська мова – це зброя! По-перше – ворог не знає її, по-друге – це сила нашої землі, нашого роду!» – наголосила артистка.

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