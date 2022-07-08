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Артем Пивоваров представив кліп на осучаснену версію української народної пісні «Ой на Горі»

Артем Пивоваров – Ой на Горі: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Артист представив новий трек у рамках культурного проекту «Твої вірші, мої ноти»

Український співак Артем Пивоваров випустив кліп на осучаснене бачення відомої української співанки «Ой на Горі».

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Дивитися прем’єру кліпу Артем Пивоваров – «Ой на Горі » онлайн:

«Ой на Горі» – перша народна пісня, що отримала нову інтерпретацію в проекті «Твої Вірші, Мої Ноти». Після «переродження» в Pivovarov Production змінився навіть посил: оригінальна версія пронизана журбою і несе сумну енергетику, нова ж – сповнена світла та надії.

Артем Пивоваров – Ой на Горі: дивитися онлайн прем'єру кліпу

«Цього разу я відійшов від творчості окремих представників літератури і взяв за основу текст, автором якого є народ. Робота змальовує спільну для більшості сучасних українців картину. Дійсність, в якій мільйони сімей були змушені розлучитися та відчути біль втрати. У цей час кожен з нас проходить «трансформацію». Поняття «сім‘ї» стає більш обширним та духовним, адже це не лише про кровні узи. Сім’я – це й ті люди, що мають спільні цінності, мрію та мету і об‘єднуються задля її досягнення», – поділився співак.

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