Monatik випустив мініальбом ART Оборона

Український співак Monatik представив свій новий альбом, який написав під час війни. Називається він ART Оборона та розповідає «особисту історію війни, яка, на жаль, досі триває».

«My war story EP. Моя особиста музична історія війни, яка, на жаль, досі триває. Принаймні ті думки, які на сьогодні вдалося перетворити у вірші і музику, в команді з неймовірним саунд продюсером RMNK. Історія війни в кожного своя, але дуже схожа, тяжка і страшна, проте з вірою у майбутнє. З вірою в нашу перемогу. Майже 5 місяців тривоги, страждання, страху і гніву, спроб відшукати себе, всю сім’ю в розбитих мріях, перетворились на майже 19 хвилин музичних роздумів», – поділився артист.

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До нового альбому Monatik увійшли дев’ять треків, написаних за час війни: з них сім — українською та дві російською.

«Сьогодні найголовніше — не втратити надію. Тож маю надію, що Art Оборона не отримає продовження і війна скоро зникне з України. А ця музика — зможе відволікти, надихнути, нагадати… Створення музики у ці часи, особисто мене, рятує і боронить від занурення у кремезну темряву. Моя ART Oборона. Для вас…», — додав співак.

Слухати альбом:

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