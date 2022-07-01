TOLO4NYI випустив новий трек про Київ. Слухаємо!

Співак Женя Толочний записав відвертий ліричний трек «Місто» про українську столицю та разом з командою зняв live video присвячене Києву.

«Відео зняте на сотий день після нападу росії. Зняте в Києві на студіїї Wavewalkers за участі музичного продюсера Юрія Водолажського та режисерки Мар’яни Роговських, – коментує нову роботу Женя Толочний.– Після повернення додому до Києва з тимчасовї евакуації, я зустрівся із Юрою й сказав – хочу писати далі, допоможи зі студією. Він це зробив. З режисеркою Мар’яною Роговських я познайомився за тиждень до війни. Тоді в лютому 2022 я зіграв концерт в Києві, й вона запропонувала зняти лайв на одну з моїх пісень. Ми домовились зробити це після повернення до Києва з евакуації. Реалізували. Ідея записати нову лаконічну версію пісні «Місто», де звучать тільки вокал й фортепіано, виникла у Юри Водолажського під час експериментів на студіі. Мар’яна Роговська зафільмувала коротку історію нашої студійної роботи.

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Пісня присвячена моєму місту.

Києву.

Я народився у Горлівці Донецької області, та все моє свідоме життя – Київ.

Це моє місто, де живуть мої люди.

Вічне місто, потужне, горде й непереможне.

Пісня присвячена кожному українцю, хто бореться за нашу свободу щохвилини.

Присвячена нації.

Я хочу щоб кожен, хто послухає пісню, хоча б на кілька хвилин відчув, що світ пролиється крізь чорні тумани, і ми повернемось додому».

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Текст (слова) пісні TOLO4NYI – Місто

В цьому місті так не вистачає весни

Крізь небо чисте

Цю зиму вже відпусти

Ми тримались як сльози на наших очах

І здавалось ніби тебе все життя чекав

В моє місто повертається сонячний ранок

Вранці я прокидаюсь, та так ніби зовсім не спав

Знаєш, звісно, світ проллється крізь чорні тумани

Ми почнем все з початку та в серці наступить весна

В цьому місті так не вистачає весни

Хороші звістки додому нас поверніть

Ми блукали по світу, та світло в собі

Дорослі діти, долоні закрили світ

В моє місто повертається сонячний ранок

Вранці я прокидаюсь, та так ніби зовсім не спав

Знаєш, звісно, світ проллється крізь чорні тумани

Ми почнем все з початку та в серці наступить весна