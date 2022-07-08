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Alina Pash випустила пісню Heaven: Написана після бомбардування пологового в Маріуполі

Аліна Паш Heaven

Станом на ранок 1 липня 2022 року
більше ніж 989 дітей постраждали
в Україні внаслідок повномасштабної
збройної агресії рф. 

345 з них – загинули.

Зараз дивляться

Сьогодні, 8 липня, в День сім’ї Alina Pash випустила першу пісню від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Пісня та відео присвячені дітям, які страждають від війни кожного дня. 

Пісня Heaven була написана відразу після бомбардування пологового будинку в Маріуполі. Ця трагедія – рана, що не загоїться ніколи. І ще більш нестерпний біль приходить від усвідомлення того, що подібні злочини скоюються росією щодня. 

На сьогодні ми маємо жахливу статистику – тисячі життів зруйновані. Найстрашніше те, що від війни страждають діти.  Тому відео сповнене болю та відчаю, які ми, українці, маємо трансформувати у силу та світло заради майбутнього нашої країни та наступних поколінь.

Кліп на пісню Heaven був знятий в Литві, в поселенні Кернаве, середньовічній столиці Литовського князівства. У зйомках взяли участь вимушені переселенці з України (зокрема сім’я, яка врятувалася з-під окупації в Херсонській області). 

аліна паш

Також у відео ви можете побачити українську акторку Вікторію Булітко та комікесу Наталію Гаріпову. 

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Відео не сталося б без підтримки River Sound Studio та небайдужих представників кіноіндустрії, які на добровільних засадах надали локацію, техніку та допомогли у знімальному процесі. Небайдужість людей Балтії до нашого горя розчулює та вселяє віру в людство. 

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– Перші два тижні війни здавались одним нескінченним страшним сном – їсти не виходило, спала по кілька годин, тіло ставало сірим і важким… Та коли Тато мобілізувався, в останню нашу вечерю перед виїздом, він звернувся до мене із проханням: «Ти обрала нести світло крізь творчість, крізь музику, вірно? Це твій особистий свідомий вибір, як Я пригадую. Отож, роби це й зараз. Не згуби в собі митця. Твори й поширюй правду про Україну, як чує твоє серце». Я ніколи не забуду той погляд, ту розмову.  Відтоді Я вкладую всі свої емоції першочергово у пісні, списуючи свій блокнот. Там багато болючого, нестерпного, але водночас сильного і проривного. Мабуть, ніколи в житті Я так сильно не вірила в силу добра і в силу землі, звідки Я родом, – коментує нову роботу Alina Pash.

 

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