Jerry Heil, alyona alyona та співачка Ela випустили спільний трек KUPALA (ВІДЕО)

alyona alyona та Jerry Heil випустили пісню KUPALA, яка присвячена традиційному святу Івана Купала. У композиції взяла участь німецька співачка з українським корінням Ela

Німецка співачка заспівала українською та німецькою мовами.

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– Вона з легкістю включилась в роботу. Змогла пригадати своє українське коріння і заспівати приспів в тій манері, в якій ми її дуже сильно просили. Ела дуже глибока, творча особистість. Вона має прекрасний голос і написала дуже глибокий куплет, в якому заспівала про дівочу силу, любов і силу наших українських душ, – пише alyona alyona про Ela.

За основу приспіва KUPALA були взяті купальські пісні, а у кліпі показані кадри фільму «Вечір на Івана Купала» (1968) режисера Юрія Іллєнка.

– В пісні — чотири стихії. Вогонь, вода, земля і повітря. Сотні поколінь. Дві мови, — описують трек авторки.

– Для мене цей сеанс написання пісень був дуже особливим і емоційним, оскільки він пов’язав мене з моїм українським корінням, і я дуже вдячна, що мала можливість зустрітися та попрацювати з цими фантастичними жінками, – розповіла alyona alyona у соцмережах.

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