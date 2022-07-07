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Jerry Heil, alyona alyona та співачка Ela випустили спільний трек KUPALA (ВІДЕО)

Jerry Heil, alyona alyona та співачка Ela випустили спільний трек KUPALA (ВІДЕО)

alyona alyona та Jerry Heil випустили пісню KUPALA, яка присвячена традиційному святу Івана Купала. У композиції взяла участь німецька співачка з українським корінням Ela

Німецка співачка заспівала українською та німецькою мовами.

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– Вона з легкістю включилась в роботу. Змогла пригадати своє українське коріння і заспівати приспів в тій манері, в якій ми її дуже сильно просили. Ела дуже глибока, творча особистість. Вона має прекрасний голос і написала дуже глибокий куплет, в якому заспівала про дівочу силу, любов і силу наших українських душ, – пише alyona alyona про Ela. 

За основу приспіва KUPALA були взяті купальські пісні, а у кліпі показані кадри фільму «Вечір на Івана Купала» (1968) режисера Юрія Іллєнка.

– В пісні — чотири стихії. Вогонь, вода, земля і повітря. Сотні поколінь. Дві мови, описують трек авторки.

– Для мене цей сеанс написання пісень був дуже особливим і емоційним, оскільки він пов’язав мене з моїм українським корінням, і я дуже вдячна, що мала можливість зустрітися та попрацювати з цими фантастичними жінками, – розповіла alyona alyona у соцмережах.

 

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Фото Instagram

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