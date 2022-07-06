Режисер Олег Сенцов, який боронить країну, одружився

Знаменитість узаконив свої стосунки з коханою під час війни

Український режисер Олег Сенцов, який захищає Україну в лавах ЗСУ, одружився. Про це стало відомо з його соціальних мереж.

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Олег опублікував весільне фото у своєму Facebook, підписавши його коротко і лаконічно: «Одружився».

Обраницею Олега Сенцова стала старша директорка з комунікацій у консультативній фірмі зі зв’язків з громадськістю Ridgely Walsh Вероніка Вельч. Весілля пари пройшло скромно – у колі друзів та близьких. Наречена була одягнена в українську вишиванку, а наречений взяв шлюб у військовій формі.

Про те, що Олег Сенцова та Вероніка Вельч зустрічаються, стало відомо в березні 2022 року. Для режисера це вже другий шлюб. Від першої дружини в Сенцова є дочка Аліна та син Владислав. Також у режисера є спільна дочка Емма із журналісткою Юлією Бабич.

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