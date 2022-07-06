Новий канал>G.space>Новини

Режисер Олег Сенцов, який боронить країну, одружився

Режисер Олег Сенцов, який боронить країну, одружився

Знаменитість узаконив свої стосунки з коханою під час війни

Український режисер Олег Сенцов, який захищає Україну в лавах ЗСУ, одружився. Про це стало відомо з його соціальних мереж.

Зараз дивляться

Олег опублікував весільне фото у своєму Facebook, підписавши його коротко і лаконічно: «Одружився».

Обраницею Олега Сенцова стала старша директорка з комунікацій у консультативній фірмі зі зв’язків з громадськістю Ridgely Walsh Вероніка Вельч. Весілля пари пройшло скромно – у колі друзів та близьких. Наречена була одягнена в українську вишиванку, а наречений взяв шлюб у військовій формі.

Про те, що Олег Сенцова та Вероніка Вельч зустрічаються, стало відомо в березні 2022 року. Для режисера це вже другий шлюб. Від першої дружини в Сенцова є дочка Аліна та син Владислав. Також у режисера є спільна дочка Емма із журналісткою Юлією Бабич.

Читай також:

Святослав Вакарчук став батьком вдруге. Хто народився та як назвали?

Хто об’єднує «Гаррі Поттера» та «Дивні дива»? Цікавий факт

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь