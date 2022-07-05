Хто об’єднує «Гаррі Поттера» та «Дивні дива»? Цікавий факт

Ті, хто вже бачили четвертий сезон «Дивних див» від Netflix, напевно не раз ловили себе на думці, що обличчя актора, який виконав роль Номера Один, Генрі здається їм знайомим. Ви точно бачили його раніше, і швидше за все, не один раз!

33-річний британський актор Джеймс Меткалф Кемпбелл Бауер з’являється на екранах досить часто. Фанам серії фільмів про Гаррі Поттера він знайомий як… юний Геллерт Грін-де-Вальд. («Гаррі Поттер та Дари Смерті 1, 2»).

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Цю ж роль він Джеймс Бауер зіграв і у фільмі «Фантастичні звірі: Злочини Грін-де-Вальда» 2018 року.

У 2010 році Джеймс зустрічався з актрисою Бонні Райт (Джинні Візлі), ходили навіть чутки про заручини пари. Але у 2012 році актори розійшлися.

Шанувальникам саги «Сутінки» актор Джеймс Меткалф Кемпбелл Бауер знайомий як блондин Кай із клану Вольтурі.

Однією з перших для Джеймса Бауера стала роль у фільмі «Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт», у якому він зіграв Ентоні Хоупа, юнака, нестримно закоханого у дочку Суїні Тодда.

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Якщо ви ще не бачили четвертий сезон «Дивних див», радимо виділити час і подивитися новинку, хоча б щоб побачити Джеймса Бауера в ролі надзвичайно харизматичного Номера Один. Більше не розповімо, щоб не спойлерити, але сезон вийшов дуже яскравим!

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Фото: Getty Images