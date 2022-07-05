Святослав Вакарчук став татом вдруге

Співак Святослав Вакарчук став батьком вдруге 21 червня 2022, але інформацію про це він та його обраниця приховували. Перші подробиці про зіркове поповнення в родині, читай в матеріалі Нового каналу

Про те, що Святослав Вакарчук став батьков вдруге, стало відомо в єфірі національного телемарафону. У лідера гурту «Океан Ельзи» народилася донечка від продюсерки Євгенії Яцути. Її назвали Соломією, що оозначає «‎мир».

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Торік у Святослава Вакарчука та Євгенії Яцути народився первісток – син Іван. Зіркова пара не хоче розголошувати жодної іншої інформації про спадкоємців. І просять з повагою поставитися до їхнього права на приватне життя.