Святослав Вакарчук став татом вдруге

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Святослав Вакарчук став батьком вдруге. Хто народився та як назвали?

Святослав Вакарчук став батьком вдруге

Співак Святослав Вакарчук став батьком вдруге 21 червня 2022, але інформацію про це він та його обраниця приховували. Перші подробиці про зіркове поповнення в родині, читай в матеріалі Нового каналу

Про те, що Святослав Вакарчук став батьков вдруге, стало відомо в єфірі національного телемарафону. У лідера гурту «Океан Ельзи» народилася донечка від продюсерки Євгенії Яцути. Її назвали Соломією, що оозначає «‎мир».

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Торік у Святослава Вакарчука та Євгенії Яцути народився первісток – син Іван. Зіркова пара не хоче розголошувати жодної іншої інформації про спадкоємців. І просять з повагою поставитися до їхнього права на приватне життя.

Святослав Вакарчук став батьком вдруге: дивися сюжет онлайн

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