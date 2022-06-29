Марвел перезніме «Секретне вторгнення» і прибере згадку про росію з серіалу

Marvel забере всі згадки про рф та змінять локації через війну росії проти України

Зйомки «Секретного вторгнення» розпочнуться за два тижні та триватимуть чотири місяці. Про це повідомило видання The Direct з посиланням на інсайдера Деніела Ріхтмана.

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Якщо вірити чуткам, усі сцени, пов’язані з росією, хочуть викинути через повномасштабне вторгнення на територію України, що триває вже понад чотири місяці.

– Якщо чутки дійсно правильні, можливою причиною може бути війна між росією та Україною, що досі триває. Враховуючи, що росія є важливим місцем дії «Секретного вторгнення» цілком імовірно, що основне місце дії серіалу буде перенесено з росії до іншої країни. У результаті для перезйомки значної частини сцен будуть потрібні тривалі терміни, — йдеться у статті.

Зйомки серіалу стартували у вересні 2021 і завершились у березні 2022 року. За сюжетом шести епізодів, група інопланетян-метаморфів Скруллів оселиться на Землі та отримає контроль над усіма аспектами життя землян. Прем’єра фільму запланована на Disney+ у 2023 році. Головні ролі зіграли: Семюел Л. Джексон, Бен Мендельсон, Кінгслі Бен-Адір, Олівія Колман.

Фото iStock, Marvel

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