Виконавця пісні I believe I can fly покарали за багаторічні зґвалтування

У середу, 29 червня, Федеральний суд Брукліна засудив 55-річного «короля ритм-енд-блюзу» R. Kelly (він же – Роберт Сільвестр Келлі) до 30 років ув’язнення. Суд тривав декілька місяців, і в результаті артиста визнали винним у низці сексуальних злочинів.

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Деталі по справі R. Kelly

Звинувачення проти R. Kelly висунули 11 жінок різного віку. Під час судового розгляду прокурор допитав понад 40 свідків. Виявилося, що музикант і його помічники роками шукали жертв серед шанувальників – дівчаток, а іноді й хлопчиків. Їм обіцяли можливість пожити зі своїм кумиром деякий час, але в результаті просто затягували в сексуальне рабство.

R. Kelly жорстоко поводився з жертвами: забороняв їм спілкуватися з родичами та друзями та виходити з його будинку без дозволу. За непослух їх жорстоко карали – іноді побиття здавалося «рабиням» співака м’яким покаранням.

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