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Бачити, чути, жити: «Друга Ріка» презентував  пісню та кліп «Чи ти почув»

Друга Ріка – Чи ти почув: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Український гурт «Друга Ріка» представив нову пісню «Чи ти почув» та кліп на неї. Вперше музиканти зіграли її на благодійному онлайн-концерті ще у квітні, присвятивши бійцям та цивільним на заводі «Азовсталь», а також всім постраждалим жителям Маріуполя.

Дивитися прем’єру кліпу «Друга Ріка» – «Чи ти почув» онлайн:

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Цей трек про те, що важливо продовжувати боротися, хапатися за кожну мить, відчувати її, проживати серцем.

Друга Ріка – Чи ти почув: дивитися онлайн прем'єру кліпу

«Ми бачили, чули, відчували, творили, жили… 24 лютого у нас все це відібрали. Ми зустрілися з новою ірраціональною реальністю, в якій руйнуються життя з особливим цинізмом. Росіяни несуть смерть і горе, але ми мусимо триматися, адже боремося заради світлого майбутнього. Їм не знищити нашу жагу до життя. Наша пісня закликає бачити прекрасне у повсякденному, підказує, звідки брати натхнення та сили рухатись далі. Вона про те, на що чекають сотні полонених як військових, так і цивільних, яких ми мусимо повернути, щоби вони знову могли бачити, чути, жити…», – фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин.

Автором слів та музики до пісні став Ростислав Домішевський, співзасновник проєкту «ЕХО», учасником якого також є клавішник гурту «Друга Ріка» Сергій Гера. Відеоряд до кліпу змонтував кліпмейкер Віктор Скуратовський.

Кадри для відео взяті з короткометражного фільму A lifetime older, знятого у 2019 році Гео Леросом, сюжет стрічки якого заснований на реальних подіях. Емоції, що переживає головний герой, є маренням пораненого бійця. Він згадує найкращі події зі свого минулого, кохану жінку, улюблену роботу та з останніх сил бореться за життя.

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