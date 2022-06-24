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POSITIFF більше не артист MOЗGI ENTERTAINMENT: Що сталося

POSITIFF більше не артист MOЗGI ENTERTAINMENT: Що сталося

Український виконавець POSITIFF дав ексклюзивне інтерв’ю музичному порталу «МУЗВАР» та розповів про зміни, які сталися в його музичному житті. За словами співака, відтепер він не артист продюсерського центру MOЗGI ENTERTAINMENT і працює самостійно.

«MOЗGI ENTERTAINMENT тепер є відкритим лейблом, ми більше не лейблові артисти, а самі собі продюсери. Зараз я з ними співпрацюю тільки в дистрибуції треків. І стало складніше, коли ти залишився один, коли тобі треба знайти команду, менеджмент. В такі часи тут тільки люди, які дійсно вірять в тебе. І я дуже їм вдячний, вони розуміють, що зараз це не про гроші, а про майбутнє артиста. Головне мені їх не підвести», – зізнався POSITIFF.

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Окрім POSITIFF, з MOЗGI ENTERTAINMENT як з продюсерським лейблом працювали Michelle Andrade, DOROFEEVA та гурт MOЗGI. Зі своїм колишнім продюсером Потапом, з яким вони співпрацювали десятки років, Позитив спілкується інтернетом, проте наголошує – у нього є свої творчі справи.

Також повномасштабне вторгнення внесло корективи і в побутове життя артиста. Як зізнався Позитив, наразі живе у студії, де паралельно створює нові пісні. Говорить, що це зручно, оскільки музична муза приходить частіше за все вночі, а через комендантську годину простіше жити на роботі.

POSITIFF більше не артист MOЗGI ENTERTAINMENT: Що сталося

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«Я відмовився від квартири, яку я винаймав, бо матеріально дуже складно. Історія моя дуже змінилась зараз, зараз артисти у складному становищі, усі артисти. Адже я б не сказав, що роялті такі, як гроші з концертів, корпоративів. Все ж таки на першому плану у всіх артистів корпоративи. Але я думаю, що ми це можемо це пережити», – розповів виконавець.

Сьогодні Позитив презентував спільний трек разом з Мішель Андраде та Аліною Паш під назвою «Перед світанком»

– Мішель перетиналась з Аліною на благодійних концертах в Європі, а потім мені написала з пропозицією зробити спільну пісню. І я згадав, що ще як тільки розпочалась пандемія, ми з Аліною познайомились, потім в листуванні навіть знайшов якісь спільні музичні нариси. І я запропонував дівчатам біт, вони дуже швидко відреагували, наступного дня в мене вже були записи Аліни на диктофоні. 

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