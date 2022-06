«I wanna go home», – з таких слів починається новий трек «Back Home» української співачки NK | Насті Каменських. Вся палітра почуттів та ностальгії за «тим» мирним життям вилилася у ліричний англомовний трек. Пісня, ніби крик душі, що близький багатьом українцям.

На думку артистки, відчуття смутку знайоме мільйонам переселенцям, які вимушені були покинути свої домівки. Серед них величезна кількість внутрішньо переміщених осіб, а також по даним ООН близько 8 млн людей, которі з початку війни покинули Україну.

Related video

Потап у Мадриді не зміг виступити на концерті: у нього перекосило обличчя (ВІДЕО)

Спорт, література, час на себе: як Michelle Andrade підтримує бойовий дух під час війни

– У нас є спільний біль і спільна мрія, щоб війна закінчилася. Дуже хочеться аби кожен опинився в своєму домі, і кожна домівка наповнилася теплом та радісними емоціями чи дитячим сміхом. Аби наша земля звільнилася від цих жахіть. І все це перетворилося на страшний сон, який поступово відійде у минуле, – коментує нову роботу Каменських.

Артистка, яка активно виступає на благодійних заходах та концертах, підтримує соціально важливі ініціативи у підтримку України, не перестає мріяти про найшвидшу перемогу.

– Щоразу виступаючи в підтримку України перед слухачами в різних куточках світу, я зі сльозами на очах згадую свій дім, друзів, рідних, колег, та спільні щасливі миті. Нас дуже гостинно та щиро зустрічає весь світ. І ми цьому безмежно вдячні. Але кожне серце тягнеться на українську землю до тієї щасливої буденності, яка, на жаль, розділилося на «до» та «після», – розповіла Настя Каменських.

Напередодні NK встигла поспілкуватися з авторитетними міжнародними ЗМІ на популярних телепрограмах і преміях, щоб закликати світ якомога гучніше кричати про війну в Україні. Доброчинні проєкти і благодійні заходи продовжуються.

Слова (текст) пісні Настя Каменських – Back Home

I wanna go home

I wanna go back home again

I’m just tired to pretend

That I’m all right

Cause I wanna go home again

Wanna go back home again

I just wanna get back my family and my friends

Coz I wanna go home again

Alone alone alone on my own

I feel lonely lonely lonely

Coz I wanna go back

I just wanna go back

Home

My homesickness syndrome

It’s killing me killing me killing me

Coz I wanna go back

I just wanna go back

I miss my home

I miss my work

I miss my ordinary life

And morning coffee in the yard

I miss such simple things so much

I left so fast

I left my past

I left my memories and more

I left my room that I adore

I left my life

Pain

In my soul

Breaks my heart

Makes me melancholic

Cold

I feel so cold

I drown my sadness in alcohol and

I’m alright maybe time

will heal my wounds

Will heal my heartbreak

I’m alright

I’m alright

I just wanna go back

I wanna go home

I wanna go back home again

I’m just tired to pretend

That I’m all right

Cause I wanna go home again

Wanna go back home again

I just wanna get back my family and my friends

Coz I wanna go home again

Alone alone alone on my own

I feel lonely lonely lonely

Coz I wanna go back

I just owww

Home, my homesickness syndrome

It’s killing me killing me killing me

Coz I wanna go back

I just wanna go back