«I wanna go home», – з таких слів починається новий трек «Back Home» української співачки NK | Насті Каменських. Вся палітра почуттів та ностальгії за «тим» мирним життям вилилася у ліричний англомовний трек. Пісня, ніби крик душі, що близький багатьом українцям.
На думку артистки, відчуття смутку знайоме мільйонам переселенцям, які вимушені були покинути свої домівки. Серед них величезна кількість внутрішньо переміщених осіб, а також по даним ООН близько 8 млн людей, которі з початку війни покинули Україну.
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– У нас є спільний біль і спільна мрія, щоб війна закінчилася. Дуже хочеться аби кожен опинився в своєму домі, і кожна домівка наповнилася теплом та радісними емоціями чи дитячим сміхом. Аби наша земля звільнилася від цих жахіть. І все це перетворилося на страшний сон, який поступово відійде у минуле, – коментує нову роботу Каменських.
Артистка, яка активно виступає на благодійних заходах та концертах, підтримує соціально важливі ініціативи у підтримку України, не перестає мріяти про найшвидшу перемогу.
– Щоразу виступаючи в підтримку України перед слухачами в різних куточках світу, я зі сльозами на очах згадую свій дім, друзів, рідних, колег, та спільні щасливі миті. Нас дуже гостинно та щиро зустрічає весь світ. І ми цьому безмежно вдячні. Але кожне серце тягнеться на українську землю до тієї щасливої буденності, яка, на жаль, розділилося на «до» та «після», – розповіла Настя Каменських.
Напередодні NK встигла поспілкуватися з авторитетними міжнародними ЗМІ на популярних телепрограмах і преміях, щоб закликати світ якомога гучніше кричати про війну в Україні. Доброчинні проєкти і благодійні заходи продовжуються.
Слова (текст) пісні Настя Каменських – Back Home
I wanna go home
I wanna go back home again
I’m just tired to pretend
That I’m all right
Cause I wanna go home again
Wanna go back home again
I just wanna get back my family and my friends
Coz I wanna go home again
Alone alone alone on my own
I feel lonely lonely lonely
Coz I wanna go back
I just wanna go back
Home
My homesickness syndrome
It’s killing me killing me killing me
Coz I wanna go back
I just wanna go back
I miss my home
I miss my work
I miss my ordinary life
And morning coffee in the yard
I miss such simple things so much
I left so fast
I left my past
I left my memories and more
I left my room that I adore
I left my life
Pain
In my soul
Breaks my heart
Makes me melancholic
Cold
I feel so cold
I drown my sadness in alcohol and
I’m alright maybe time
will heal my wounds
Will heal my heartbreak
I’m alright
I’m alright
I just wanna go back
I wanna go home
I wanna go back home again
I’m just tired to pretend
That I’m all right
Cause I wanna go home again
Wanna go back home again
I just wanna get back my family and my friends
Coz I wanna go home again
Alone alone alone on my own
I feel lonely lonely lonely
Coz I wanna go back
I just owww
Home, my homesickness syndrome
It’s killing me killing me killing me
Coz I wanna go back
I just wanna go back