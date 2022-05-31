Kalush Orchestra отримають новий кубок за перемогу на Євробаченні 2022

Переможці «Євробачення-2022», український гурт Kalush Orchestra, отримають новий кришталевий кубок замість того, який розіграли під час аукціону на підтримку Збройних сил України

Про це 30 травня повідомили на офіційній сторінці «Євробачення» в Україні у Facebook. Таких ситуацій в історії Євробачення ще не було, а отже неймовірно приємно, що Україну так сильно підтримують!

Спочатку, засновник і фронтмен гурту Олег Псюк сказав у коментарі Hromadske, що він не чув про те, що Kalush Orchestra отримають новий кришталевий кубок. Проте вже згодом Псюк підтвердив ЗМІ, що їм дійсно дадуть новий кубок. Що з ним робитимуть, наразі в гурті ще не вирішили.

Напередодні гурт Kalush Orchestra разом із «Фондом Сергія Притули» продали статуетку переможця «Євробачення-2022» за 900 тисяч доларів. Вторговані гроші мають надіслати на потреби ЗСУ. Кубок викупила команда криптоспільноти WhiteBIT.

Окрім того, на аукціоні виставили рожеву панамку лідера гурту Олега Псюка. Її розіграли за іншими правилами: не за найбільшу запропоновану суму, а серед добровільних пожертв. Панамку отримав чоловік із Чехії, який задонатив тисячу гривень.

Фото – Instagram

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