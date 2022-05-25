Сергій Притула та Kalush Orchestra влаштували розіграш трофеїв з «Євробачення»

Усі зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ

Вперше в історії пісенного конкурсу «Євробачення» переможці віддають свій трофей на допомогу українській армії! Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк разом із ведучим Нового каналу та волонтером Сергієм Притулою влаштовують розіграш!

– Ви можете зробити так, щоб цей символ перемоги працював на ще одну велику перемогу України! Отримайте культовий рожевий капелюх фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка лише за 5 євро! – повідомили вони. – Зробіть внесок у розмірі 5€ (або 200 грн) на банківський рахунок. Що більше ви жертвуєте, то більше у вас шансів на перемогу. Після припинення розіграшу наші партнери з банку за допомогою рандомайзера виберуть переможця з усіх учасників.

Рожевий капелюх Олега – не єдиний лот!

– Кубок конкурсу «Євробачення» – кришталевий мікрофон – дістанеться тому, хто пожертвує найбільше у криптовалюті або традиційній валюті, – зазначили Притула і Псюк.

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Розіграш капелюха та аукціон трофею переможців закінчиться 28 травня о 19:00.

– Гурт Kalush Orchestra здобув рекордну кількість голосів від глядачів конкурсу. Тепер давайте поб’ємо рекорд благодійних внесків. Приєднуйтесь! – закликали Сергій Притула та Олег Псюк. – Усі зібрані кошти перейдуть у Фонд Сергія Притули, який допомагає українській армії. Кожен євро допоможе врятувати життя українських воїнів!

Рахунок для участі в розіграші рожевого капелюха Олега Псюка: https://send.monobank.ua/jar/1283iHXvsQ

Рахунок для участі в аукціоні кришталевого мікрофона:

ETH

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Посилання на відео від Сергія Притули та Олега Псюка.