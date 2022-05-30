Netflix припинив працювати в росії – тепер остаточно

Стрімінгова платформа Netflix перестала з п’ятниці, 27 травня, працювати на території рф

Сайт і застосунок Netflix перестали бути доступні ще з минулого тижня, а от сьогодні, 30 травня, представник компанії підтвкердив, що російські передплатники більше не мають доступу до контенту. Про це речник компанії повідомив у коментарі агентству AFP.

Тож тепер всі рашисти залишились без якісних фільмів та серіалів.

Зазначається, що компанія дочекалася кінця поточного розрахункового циклу, аби відключити клієнтів. А про вихід з ринку країни-агресора компанія оголосила ще в березні.

Netflix є провідною світовою стрімінговою платформою з 221,8 мільйонами підписників на кінець 2021 року, але в росії вона була другорядним гравцем. Видно вони більше любили дивитися свої зомбо-фільми.

У квітневому листі до акціонерів компанія заявила, що втратила 700 тисяч користувачів із платними підписками у результаті виходу з росії.

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